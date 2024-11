Salernitana, al vaglio ipotesi Colantuono

La Salernitana sta ragionando sull’ipotesi Colantuono cui verrebbe allungato il contratto di un anno, per sostituire Martusciello che appare sulla via dell’esonero. Miggiano affiancherà come allenatore in secoda lo stesso Colantuono. Petrachi sta valutando anche altre profili di tecnici che si stanno proponendo