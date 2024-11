Salerno. Cancro ovarico trattato con successo alla Tortorella

È stato eseguito con esito positivo presso il centro di Chirurgia oncologica della Casa di Cura Tortorella di Salerno un intervento chirurgico multidisciplinare di estrema complessità per il trattamento di un cancro ovarico, che ha visto coinvolta una paziente salernitana già in passato affetta da carcinoma della portio uterina, patologia da cui era riuscita a guarire completamente. Lo si legge in una nota. L’intervento è stato condotto con successo grazie alla collaborazione di un team di specialisti, a partire dall’équipe chirurgica affidata al dottor Mario Polichetti, direttore dell’Unità funzionale di Chirurgia ginecologica oncologica, e al dottor Carmine Napolitano, direttore dell’Unità funzionale di Chirurgia generale e Oncologica. I due direttori sono stati affiancati dai dottori Gianni Dalla Serra e Alessandro Piroli, oltre all’importante contributo dell’équipe anestesiologica, diretta dal dottore Domenico Gammaldi, che ha garantito la gestione sicura della paziente durante tutte le fasi delicate dell’operazione. La complessità dell’intervento è derivata dalla necessità di trattare una patologia ginecologica che aveva esteso il suo coinvolgimento ad altri organi addominali. Tale condizione ha reso indispensabile un approccio multidisciplinare per garantire il massimo grado di sicurezza e di efficacia nell’esecuzione chirurgica.È stato possibile completare l’intervento senza complicazioni, fornendo al paziente cure avanzate anche nella delicata fase postoperatoria. Quest’ultima è stata gestita con attenzione e monitoraggio costante da parte del personale medico e infermieristico della Casa di Cura Tortorella di Salerno, che ancora una volta conferma il proprio ruolo di eccellenza nella cura delle patologie oncologiche complesse. Dopo il decorso postoperatorio, la paziente è stata dimessa in buone condizioni generali, con prospettive ottimistiche per il suo percorso di recupero. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per il centro di Chirurgia Oncologica della Casa di Cura