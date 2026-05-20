Ruggi. Sangiuliano, grave carenza di medici

di Erika Noschese

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gennaro Sangiuliano, Giuseppe Fabbricatore, Raffaele Pisacane, Lea Romano ed Ettore Zecchino, insieme ai consiglieri del gruppo ECR Conservatori Sebastiano Odierna e Francesco Iovino, hanno fatto visita all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Il gruppo regionale sta infatti effettuando una serie di visite ispettive nei nosocomi della Campania per verificarne le condizioni e individuare le principali criticità. «Con il Ruggi di Salerno abbiamo iniziato un lungo percorso ispettivo, nell’ambito delle prerogative che la legge ci riconosce, presso gli ospedali della Campania. L’obiettivo è constatare le condizioni generali delle strutture e verificare la qualità dei servizi erogati, consapevoli che la sanità rappresenta la prima emergenza della nostra regione», hanno dichiarato i consiglieri, che non avevano comunicato preventivamente il loro arrivo. Giunti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria, gli esponenti del centrodestra hanno visitato il Pronto Soccorso e il reparto di Cardiologia. Ad accoglierli il facente funzioni direttore generale Sergio Russo, con il quale si è svolto un confronto sulle esigenze e sulle criticità del Ruggi. «Questo è un ospedale fondamentale, che copre un vasto territorio e che vanta eccellenze. Il nostro impegno sarà volto ad aumentare il livello di attenzione da parte della Regione», hanno dichiarato al termine della visita. «Voglio fare i complimenti al personale medico e paramedico, perché ho trovato persone molto determinate, che svolgono il proprio lavoro con grande dedizione. Ringrazio anche il facente funzioni direttore generale, che ci ha accompagnato durante questa visita», ha affermato il capogruppo Gennaro Sangiuliano, sottolineando però che «come in tutte le realtà, ci sono luci e ombre. Ad esempio, nel reparto di medicina d’urgenza ci è stata segnalata una grave carenza di medici: da quanto ho capito, dovrebbero essere circa quaranta, mentre attualmente ce ne sono tredici. È evidente che questo sia un tema da affrontare con urgenza». Sangiuliano ha poi annunciato che il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale continuerà «questo giro negli ospedali di tutta la Campania, innanzitutto per far sentire la vicinanza dell’opposizione, ma anche per raccogliere le esigenze reali del personale sanitario e dei cittadini, trasformandole in istanze politiche concrete». «Ci batteremo affinché le necessità che ci vengono sottoposte trovino finalmente risposte adeguate — ha aggiunto il leader dell’opposizione —. Ho riscontrato molta determinazione, professionalità e qualità da parte del personale medico e paramedico: chi lavora qui lo fa davvero con assoluta dedizione. Accanto a questo, però, resta il problema della fatiscenza delle strutture sanitarie e delle infrastrutture. L’Italia è un Paese in cui si costruiscono troppo pochi nuovi ospedali». Inevitabile anche il riferimento al progetto del Nuovo Ruggi, che dovrebbe sorgere poco distante dall’attuale presidio ospedaliero. «Sono informato e documentato su questo tema e mi auguro che l’opera venga realizzata in tempi assolutamente accettabili», ha concluso Sangiuliano. «Resta sullo sfondo il problema più generale di una sanità campana che non funziona come dovrebbe. A fronte di una spesa elevatissima — circa l’80% del bilancio regionale è destinato alla sanità — i cittadini campani continuano a non riuscire a curarsi con gli stessi livelli di efficienza garantiti in altre regioni. E questo, oserei dire, è quasi incostituzionale».