Salernitana, tocca a te eliminare il Ravenna

di Marco De Martino

SALERNO – Ci siamo. Questa sera si compirà il destino della Salernitana. Al Benelli, contro il Ravenna, i granata sapranno se faranno parte o meno delle magnifiche quattro che si contenderanno la serie B nella Final Four di questi entusiasmanti play off. Si riparte dal 2-0 maturato poco meno di 72 ore fa all’Arechi, un risultato che ha messo sui binari giusti il discorso qualificazione ma che non andrà assolutamente gestito. Il primo tempo sublime e la ripresa cinica e spietata di Lescano e compagni, assieme alla squalifica del fuoriclasse giallorosso Nicolas Viola ed alla rassegnazione di Andrea Mandorlini nel post gara, sono segnali che possono ingannare la Salernitana e farla cadere nella trappola del Ravenna. I giallorossi sanno che, a parità di punteggio, guadagneranno l’accesso alle semifinali e dunque spingeranno subito il piede sull’acceleratore per trovare un gol in avvio che riaprirebbe clamorosamente i giochi. Dal canto suo, già in passato, la squadra di Cosmi ha dimostrato di non avere la capacità di gestire il vantaggio e, al contrario, di esaltarsi quando si è trattato di dover recuperare l’iniziale svantaggio. Per questo la Salernitana dovrà scendere in campo con lo stesso atteggiamento del match d’andata, provando ad imporre fin da subito il proprio gioco e, magari, cercando di spegnere le velleità di rimonta dei romagnoli realizzando un gol in apertura d’incontro. Per riuscirci Serse Cosmi dovrebbe nuovamente affidarsi all’undici che, a partire dalle ultime tre partite della regular season, gli ha fornito le maggiori garanzie, sia sotto il profilo tattico che tecnico. Davanti a Donnarumma, con Golemic ed Anastasio diventati autentici baluardi, l’unico ballottaggio riguarderà, come al solito, la maglia di braccetto di destra con Matino che proverà nuovamente a scalzare un Berra, comunque, molto positivo nella gara d’andata con il Ravenna. A metà campo non ci sarà tregua per Cabianca, Tascone (che dovrà stare attento perché è in diffida) e de Boer, mentre Villa dovrebbe comunque conservare il ruolo di titolare della corsia sinistra nonostante non sia ancora il mancino abile ed affilato ammirato ad inizio stagione. In avanti, con Ferraris ormai padrone incontrastato della trequarti e Lescano bomber inamovibile, si giocano l’ultima maglia disponibile Ferrari ed Achik. El Loco parte favorito, anche perché il marocchino ha sempre dato il meglio di sé a gara in corso. Cosmi però potrebbe giocarsela sulle ripartenze per sfruttare gli inevitabili spazi che il Ravenna dovrà lasciare essendo obbligato a fare la partita, e così potrebbe rientrare in gioco l’ex Cerignola. Se partisse dal 1’, Achik andrebbe ad occupare la corsia sinistra con Ferraris dalla parte opposta e Lescano in posizione centrale. A spingere la Salernitana verso la Final Four ci saranno oltre seicento tifosi granata: ai 550 ultras che occuperanno i gradoni del settore ospiti, saranno presenti almeno un altro centinaio di tifosi che, essendo residenti al nord, potranno sistemarsi in tribuna. Una passione straripante che dovrà essere ripagata dalla squadra con un’altra prestazione importante per far sì che, domenica prossima, l’Arechi possa nuovamente riaprire i battenti per ospitare il primo atto delle semifinali. La Salernitana deve crederci, al Benelli passa un altro treno da prendere al volo per avvicinarsi ulteriormente all’ultima stazione per continuare a sognare…