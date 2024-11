Fratoianni, no al terzo mandato, alternativa a De Luca

“Siamo contrari al terzo mandato anche per i sindaci sotto i 15 mila abitanti figuriamoci per i presidenti di Regione. La nostra è una posizione che va al di là di De Luca, per noi le cariche di governo monocratiche richiedono un limite di mandati”. Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, in un’intervista al Mattino. “Un giudizio politico sugli anni di governo di De Luca in Campania? Non è positivo, – aggiunge – d’altronde siamo sempre stati all’opposizione e ne abbiamo anche pagato un prezzo politico. È arrivato il tempo di presentare una proposta per governare la Campania che sia in grado di unire la coalizione, e noi lavoreremo per questo con gli alleati. Anzi, auspichiamo che questo lavoro inizi al più presto”. “Mi auguro – conclude – che nei mesi che abbiamo davanti si sciolgano tutti i nodi, e la prima cosa da fare è di individuare una proposta unitaria delle forze progressiste, anche perché abbiamo di fronte sfide gigantesche. A partire dall’autonomia differenziata, una legge voluta dalla destra che rappresenta un disastro per la Campania e per il Mezzogiorno. L’autonomia cristallizza e approfondisce le diseguaglianze che vive il Sud, per non parlare del disastro annunciato sulla sanità pubblica”.