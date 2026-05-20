Trasferta a Ravenna, protesta dei tifosi granata esclusi - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, tocca a te eliminare il Ravenna
Trasferta a Ravenna, protesta dei tifosi granata esclusi
Se tu dai i voti a me io poi ti do un lavoro a te
Commissione antimafia: 2 candidati impresentabili
Salernitana

Trasferta a Ravenna, protesta dei tifosi granata esclusi

  • Maggio 20, 2026
  • 0
  • 137
  • 2 Min Read
Trasferta a Ravenna, protesta dei tifosi granata esclusi

Monta la protesta dei tifosi granata residenti fuori dalla provincia di Salerno dopo le limitazioni imposte per la trasferta di Ravenna. In una nota firmata dalle sezioni Torino, Voghera, Milano Granata, Club Emilia e Nord Est Granata, i sostenitori della Salernitana esprimono “profonda amarezza e delusione” per le modalità di vendita dei tagliandi.  Al centro delle polemiche non soltanto il numero ridotto di biglietti disponibili e l’obbligo della Fidelity Card, ma soprattutto la decisione di consentire l’acquisto esclusivamente ai residenti nella provincia di Salerno. Una scelta definita dai tifosi “ingiustificata” e vissuta come una vera e propria discriminazione territoriale nei confronti di chi, pur vivendo lontano dalla Campania per motivi di lavoro o personali, continua a seguire la squadra granata in tutta Italia.

 

Nel comunicato i club precisano di non voler attaccare “chi sarà presente. Sia chiaro questo. Anzi, a loro va sempre il nostro rispetto perché chi viaggia e fa sacrifici per la Salernitana merita sempre la considerazione di tutti.  Quello che dispiace – si legge nella nota – è la quasi totale assenza di solidarietà da parte della società “per una scelta quantomeno “ingiustificata” delle autorità competenti. Chi ha perso non siamo noi, ma il calcio, quel calcio della gente che da anni viene costantemente mortificato da divieti e restrizioni sempre più fantasiose”. Nonostante l’esclusione dalla trasferta, i tifosi concludono assicurando vicinanza alla squadra “con il cuore e con la mente”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012