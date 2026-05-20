Commissione antimafia: 2 candidati impresentabili

Sono 28 i candidati considerati ‘impresentabili’ alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. È quanto rileva la Commissione parlamentare Antimafia, a seguito dei controlli sulla violazione del codice di autoregolamentazione.Tra gli ‘impresentabili’ Nei confronti di “Ernesto Panariello, candidato al consiglio comunale di Avellino per la lista ‘Siamo Avellino’ – ha riportato Colosimo – il gup presso il tribunale di Roma ha disposto, in data 5 dicembre 2022, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta”. Nei confronti di “Anna Padovano Sorrentino, candidata al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (Salerno) per la lista ‘Partito democratico’ – ha continuato – il gup presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto, in data 27 maggio 2019, il rinvio a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti”. Verso “Massimo Palladino, candidato al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (Salermo) per la lista ‘Nuovi Orizzonti’ – ha spiegato – il gup presso il tribunale di Milano ha disposto, in data 15 aprile 2024, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta”.