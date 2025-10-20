Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): "Serve un nuovo patto con media e istituzioni" - Le Cronache
Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): “Serve un nuovo patto con media e istituzioni”
Sala Consilina. 6i persone arrestate per spaccio di droga
Addio ad Adriano Barbarisi: ex presidente dell’Ordine dei CommercialistI
De Luca Non dico se mi ricandido
  • Ottobre 20, 2025
(Adnkronos) – “Il Brand Journalism Festival non è solo un evento per addetti ai lavori, ma un evento di scopo e di missione. Nasce per fotografare un’istanza del Paese che oggi è di primaria importanza: il superamento della polarizzazione tra informazione e comunicazione d’impresa. In un ecosistema sempre più liquido e frammentato, vogliamo mettere al centro i giovani, i loro linguaggi e il modo in cui raccolgono i contenuti, costruendo un dialogo tra giornalisti, comunicatori aziendali e new media”. Lo ha dichiarato Ilario Vallifuoco, ideatore del Brand Journalism Festival 2025, presentato alla Camera dei Deputati. L'evento, giunto alla seconda edizione, è in programma l’11 novembre al Talent Garden di Roma. “Parlamento e Commissione europea – ha spiegato – collaborano con noi per colmare il divario comunicativo con la società e con i giovani, mentre il nostro Osservatorio, realizzato con il gruppo Unipol, continua a indagare il rapporto tra cittadini e informazione. Il Brand Journalism Festival è un laboratorio di idee: vogliamo offrire strumenti e proposte concrete per una comunicazione più etica, trasparente e inclusiva”. 
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

