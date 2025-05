Sal De Riso premiato dal Ministro Lollobrigida

Sal De Riso è stato premiato ieri sera come “Eccellenza della Pasticceria Italiana”. La cerimonia si è svolta a Napoli a bordo della nave scuola della Marina Militare Italiana, l’Amerigo Vespucci. Un riconoscimento prestigioso per la nostra nazione, voluto dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal Ministero della Cultura e dalla Farnesina per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, un progetto che unisce tradizione, eccellenza e identità nazionale. Sal De Riso esporta le sue bontà in tutto il mondo, ed è un vanto per la Costiera amalfitana. Membro e presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) ha ricevuto il premio a testimonianza del suo straordinario contributo all’arte dolciaria nazionale e del suo ruolo di ambasciatore del gusto italiano nel mondo. A bordo della nave scuola della Marina Militare Italiana, l’Amerigo Vespucci – definita non a caso “la nave più bella del mondo” erano presenti il Ministro Lollobrigida, il Sottosegretario Cirielli e gli chef stellati Nino De Crescenzo e Giuseppe Stanzione premiati per la loro attività. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera suggestiva, tra le luci del porto e i riflessi dorati dell’elegante veliero, attualmente impegnato in un tour internazionale che celebra il made in Italy. L’Amerigo Vespucci è attesa nei prossimi giorni in Costiera Amalfitana, in occasione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, evento di grande rilievo storico e culturale, che quest’anno vede protagonista la città di Amalfi.