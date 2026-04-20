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S. Valentino. Oggi i funerali di Francesco

  • Aprile 21, 2026
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S. Valentino. Oggi i funerali di Francesco

Sarno. Saranno i canonici 90 giorni a stabilire con precisione le cause della morte di Francesco Marcigliano, deceduto in seguito a un violento impatto con una Lancia Ypsilon giovedì scorso in via San Valentino a Sarno. Le gravi ferite non hanno lasciato scampo. Ieri eseguita l’autopsia nell’obitorio del Martiri del Villa Malta e successivamente salma restituita alla famiglia  per il rito dei funerali che saranno celebrati questa mattina (ore 11) presso la Chiesa San Giacomo Maggiore. E per l’occasione è stato dichiarato dal sindaco Michele Strianese il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta e saracinesche chiuse per l’ora delle esequie del 44enne. “Non sei lontano, sei solo dall’altra parte. Sei stato solo un fuori dall’asfalto che è volato via troppo presto”, ha scritto il primo cittadino a nome dell’amministrazione nell’invitare tutti a rispettare il dolore e a stringersi intorno alla famiglia. Intanto, continua l’indagine per omicidio stradale a carico della donna che era alla guida dell’auto quando la sua macchina si era scontrata frontalmente con la moto di Francesco Marcigliano, morto a seguito di una caduta violenta sull’asfalto e dopo un volo di diversi metri. La donna ucraina domiciliata a  Sarno, guidava la macchina giovedì sera intorno alle 21 quando si è scontrata con la motocicletta di Francesco Marcigliano in via San Valentino. Le indagini continuano e si soffermano soprattutto sulla velocità e su una possibile distrazione da parte dei due conducenti di auto e motocicletta. Da capire, inoltre, se uno dei due mezzi coinvolti abbia invaso la corsia di marcia dell’altro cercando di evitare qualcosa oppure per permettere a qualche automobilista o motociclista  di sorpassare.   Il sinistro è avvenuto giovedì sera  in via San Valentino a Sarno nei pressi del ponte dell’autostrada e del mercato ortofrutticolo, Francesco Marcigliano probabilmente stava tornando da San Marzano sul Sarno per recarsi a Sarno quando è  rimasto coinvolto frontalmente nel sinistro che per lui ha avuto conseguenze drammatiche.  È morto mentre i volontari lo stavano trasportando d’urgenza al Martiri del Villa Malta, dove purtroppo è giunto cadavere. Lascia la moglie e due figli e due comunità lacerata dal dolore. Intanto gli inquirenti, coordinati dalla procura di Nocera Inferiore, hanno appurato orime responsabilità su quel tragico sinistro

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