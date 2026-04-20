Foggia-Salernitana a porte chiuse

Mano pesante del Giudice Sportivo per i disordini accaduti a Monopoli relativi alla 37^ giornata del campionato di Serie C girone C nel derby pugliese tra biancoverdi ed il Foggia quando alcuni facinorosi sono entrati sul rettangolo verde a pochi minuti dal triplice fischio della gara.

Come prevedibile, è arrivata la mano pesante sui rossoneri, prossimi avversari della Salernitana nell’ultima gara della regular season, che dovranno disputare quattro partite a porte chiuse, con un’ammenda di 10mila euro.

ECCO LA PARTE DEL COMUNICATO

“Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda. Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata”.

Dunque il match in programma domenica pomeriggio allo “Zaccheria” tra il Foggia e la Salernitana verrà disputato senza la presenza di tifosi.