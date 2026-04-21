Banca Campania Centro, approvato bilancio 2025

Si è svolta presso il Palazauli di Battipaglia, l’Assemblea dei Soci 2026 di Banca Campania Centro, un appuntamento centrale nella vita della cooperativa che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata: 1.375 soci intervenuti, di cui 667 in presenza, a testimonianza del forte senso di appartenenza e dell’interesse verso il futuro della Banca. L’Assemblea si è caratterizzata per un dibattito ricco e articolato, con numerosi interventi da parte dei soci che hanno contribuito ad animare un confronto costruttivo sui risultati raggiunti e sulle prospettive future. Un momento autentico di democrazia cooperativa, in cui partecipazione e condivisione hanno rappresentato il vero valore aggiunto dell’incontro. Ospiti dell’evento Pierfilippo Verzaro, General Counsel del Gruppo BCC Iccrea, e il Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria Amedeo Manzo. Presente con un videomessaggio di saluto anche il Presidente del Gruppo BCC Iccrea Giuseppe Maino. Banca Campania Centro ha chiuso il 2025 con risultati solidi: utile pari a 6 milioni di euro, CET1 ratio al 42,4%, impieghi lordi per 394 milioni e raccolta diretta pari a 789 milioni. “L’approvazione del bilancio 2025 da parte dell’Assemblea dei Soci – ha dichiarato il Direttore Generale della banca – ha rappresentato un momento importante di condivisione e responsabilità. I risultati conseguiti confermano la solidità della Banca, il miglioramento degli indicatori principali e la coerenza di un percorso costruito nel tempo con prudenza e visione. Abbiamo operato in un contesto complesso, ma la Banca si presenta oggi con fondamentali robusti, con una qualità del credito in miglioramento e una capacità di generare valore sostenibile. Questo ci consente di guardare al futuro con fiducia, continuando a sostenere famiglie, imprese e territorio, nel solco dei valori cooperativi che ci contraddistinguono.” Nel corso dei lavori, l’Assemblea ha inoltre provveduto all’elezione del nuovo Collegio Sindacale: nominati sindaci effettivi il dott. Lucio Paraggio (Presidente), la dott.ssa Annalisa De Vivo e il dott. Ernesto Verza; sindaci supplenti la dott.ssa Carmen Piliero e il dott. Fabio Virgilio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al collegio sindacale uscente – la dott.ssa Ornella Oropallo, la dott.ssa Maria Anna Fiocco e il prof. Gerardino Metallo – che negli anni ha accompagnato la crescita della Banca con competenza, equilibrio e senso di responsabilità. Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione del Bilancio Sociale 2025, illustrato dal Consigliere di Amministrazione Amabile Guzzo, referente per la comunicazione, che ha sottolineato come: “Per una Banca di Credito Cooperativo il Bilancio Sociale rappresenta molto più di un adempimento: è lo strumento che racconta il valore generato per le comunità. I numeri raccontano solidità, ma sono le relazioni, i progetti sul territorio, il sostegno al terzo settore, ai giovani e alle famiglie a definire la nostra identità. È qui che si misura la coerenza tra risultati economici e missione cooperativa.” Nel suo intervento, il Presidente Camillo Catarozzo ha evidenziato il significato della partecipazione registrata e ha voluto esprimere un ringraziamento corale: “L’Assemblea dei Soci è il cuore della nostra cooperativa. La partecipazione così ampia e il livello del dibattito ci confermano che Banca Campania Centro è una comunità viva, consapevole e protagonista. I risultati approvati oggi sono il frutto di un lavoro condiviso e di una visione che tiene insieme solidità bancaria e responsabilità verso il territorio. Desidero ringraziare tutti coloro che, con il proprio impegno, hanno reso possibile la realizzazione di questa Assemblea: i dipendenti della Banca, i collaboratori, i fornitori, le strutture organizzative e tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e dedizione dietro le quinte. Un ringraziamento particolare va all’ing. Rotomondo Caprino, responsabile del piano di sicurezza, per l’accuratezza e la competenza con cui ha garantito lo svolgimento dell’evento in condizioni di piena sicurezza e organizzazione”.