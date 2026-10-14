S. Egidio. Sabato si inaugura la Sede Municipale

Giunge a compimento l’imponente intervento di ristrutturazione e riqualificazione della Sede Municipale di Sant’Egidio del Monte Albino. Sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:00 in Piazza Martiri di Nassirya, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della rinnovata casa comunale, restituita alla cittadinanza in una veste totalmente ammodernata, efficiente, sicura e accogliente.Un traguardo atteso e fondamentale che segna un passaggio decisivo per la vita amministrativa e sociale del paese, inserendosi all’interno di un momento di profonda trasformazione per la comunità. Prima del tradizionale taglio del nastro, la cerimonia vedrà un momento dal forte valore simbolico ed identitario: lo scoprimento della lapide celebrativa dell’Ottantesimo Anniversario della Ricostituzione del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (1946-2026). La solenne benedizione sarà impartita da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del comprensorio.