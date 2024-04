S. Cipriano. Attilio Naddeo: Pausa forzata, ma si ricomincia con forza”

«Sto bene. Dopo questa piccola pausa forzata, possiamo tornare in campo». Sono parole a caldo di Attilio Naddeo appena dimesso dall’ospedale dove è stato ricoverato per dei problemi di salute. «In questi giorni di ricovero – spiega il candidato sindaco della lista “Forza Democratica” – ho pensato in primis alla mia famiglia, che ringrazio per la costante vicinanza, e poi a questa squadra che si sta impegnando al massimo per costruire un’alternativa, per dare a San Cipriano Picentino un futuro diverso». «Le donne e gli uomini di Forza Democratica – aggiunge Naddeo – mi sono sempre stati vicini e ho sentito sempre forte la loro presenza, anche con un semplice messaggio. Questo è sinonimo di unità e coesione, di voglia di fare, di voglia di cambiare le cose. Un grazie va ai colleghi medici del Ruggi per la loro specchiata professionalità. Ringrazio anche gli avversari politici che mi hanno rivolto il loro sostegno per quello che definisco un incidente di percorso che mi ha tenuto fermo per qualche giorno. Siamo andati oltre l’agone politico e questo è un bel segnale. Adesso – conclude – si riprendere a lavorare per il nostro paese e per il suo. Presto ci vedremo nuovamente in piazza per cominciare a camminare insieme, riprendendo il discorso da dove lo avevamo lasciato». Il candidato sindaco Attilio Naddeo annuncia che a breve saranno ufficializzate le date dei prossimi incontri. (Naddeo nella foto con alcuni amici)