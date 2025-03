Ruggi: Ps vietato agli infermieri

Prima il tentativo di smentita, poi l’adozione di nuovi provvedimenti. Porta la firma del direttore medico di presidio Walter Longanella, protocollata ieri mattina, l’istanza che regolamenta l’accesso di personale dipendente al pronto soccorso. In sostanza, personale infermieristico in servizio presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona, non potrà accedere al pronto soccorso se non in servizio in quel settore specifico. Un provvedimento giustificato dal sovraffollamento del pronto soccorso e, si legge nella richiesta del dottor Longanella, «per ridurre il rischio di sovrapposizioni di ruoli clinico assistenziali, si dispone il divieto di accesso allo stesso di tutto il personale proveniente da altra struttura, se non per motivi strettamente legati all’attività assistenziale». Per garantire il rispetto di questa richiesta, il direttore medico di presidio scomoda addirittura il coordinatore del pronto soccorso che dovrà vigilare che la presente disposizione venga rispettata. «A loro volta i coordinatori delle unità operative si assicureranno che il personale dipendente non si allontani dalle rispettive UU.OO, se non per motivi assistenziali – ha scritto Walter Longanella – I dirigenti Medici della Direzione Medica di presidio vigileranno, a loro volta, sull’applicazione della presente disposizione». Dunque, in questo caso Longanella sembra voler attivare ogni controllo e organo di vigilanza, forse nel tentativo di nascondere quanto accade all’interno del pronto soccorso.