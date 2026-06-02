Salernitana, domani altro summit

di Marco De Martino

SALERNO – Si terrà domani, salvo imprevisti, l’atteso summit per determinare il futuro della Salernitana. È slittato dunque di 48 ore l’incontro tra il patron Danilo Iervolino e i suoi più stretti collaboratori, il presidente Maurizio Milan e l’amministratore delegato Umberto Pagano, per gettare le basi del progetto tecnico dei granata per la prossima stagione. I vertici del club dell’Ippocampo, in buona sostanza, dovranno stabilire se proseguire con il piano intrapreso da marzo in poi, con al timone il direttore sportivo Daniele Faggiano e l’allenatore Serse Cosmi, oppure dare vita all’ennesima rivoluzione tecnica. Un bivio importante, con il patron Iervolino che, sentiti i pareri di Milan e Pagano, avrà naturalmente l’ultima parola. Rispetto agli ultimi due anni ci sono alcuni dati importanti da tenere in debita considerazione: una rosa finalmente compatta e unita, un allenatore capace di riportare, se non i risultati, entusiasmo e senso di appartenenza in una piazza finalmente risollevata ed un direttore sportivo che, al netto di evidenti errori di valutazione su alcuni ruoli chiave (portiere, difensore centrale e regista), ha comunque patrimonializzato un gruppo formato da ben venticinque calciatori di proprietà che potrà costituire una base importante nella costruzione dell’organico della prossima stagione. Faggiano e Cosmi, dal canto loro, attendono un segnale e continuano a lanciare messaggi. Soprattutto il tecnico, il cui contratto scadrà a fine mese, è rimasto in città e, attraverso i social, sta ribadendo la sua ferma volontà di proseguire il progetto tecnico intrapreso appena tre mesi or sono. Il direttore sportivo, forte di un accordo anche per la prossima stagione, sta già progettando le strategie di mercato da sottoporre alla società. Tutto però è ancora cristallizzato in attesa del vertice di domani. La tifoseria, nel frattempo, aspetta che qualcosa si muova per cominciare a sognare in grande in vista di un altro campionato in cui ci sarà da lottare dal primo all’ultimo giorno. E magari con un finale diverso…