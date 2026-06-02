Salernitana, domani altro summit - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Ersilia Trotta: Opposizione costruttiva
Salernitana, domani altro summit
Fenailp festeggia gli 80 anni della Repubblica
Droga per l’Agro: 6 arresti e 4 indagati
Salernitana

Salernitana, domani altro summit

  • Giugno 2, 2026
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read
Salernitana, domani altro summit

di Marco De Martino

SALERNO – Si terrà domani, salvo imprevisti, l’atteso summit per determinare il futuro della Salernitana. È slittato dunque di 48 ore l’incontro tra il patron Danilo Iervolino e i suoi più stretti collaboratori, il presidente Maurizio Milan e l’amministratore delegato Umberto Pagano, per gettare le basi del progetto tecnico dei granata per la prossima stagione. I vertici del club dell’Ippocampo, in buona sostanza, dovranno stabilire se proseguire con il piano intrapreso da marzo in poi, con al timone il direttore sportivo Daniele Faggiano e l’allenatore Serse Cosmi, oppure dare vita all’ennesima rivoluzione tecnica. Un bivio importante, con il patron Iervolino che, sentiti i pareri di Milan e Pagano, avrà naturalmente l’ultima parola. Rispetto agli ultimi due anni ci sono alcuni dati importanti da tenere in debita considerazione: una rosa finalmente compatta e unita, un allenatore capace di riportare, se non i risultati, entusiasmo e senso di appartenenza in una piazza finalmente risollevata ed un direttore sportivo che, al netto di evidenti errori di valutazione su alcuni ruoli chiave (portiere, difensore centrale e regista), ha comunque patrimonializzato un gruppo formato da ben venticinque calciatori di proprietà che potrà costituire una base importante nella costruzione dell’organico della prossima stagione. Faggiano e Cosmi, dal canto loro, attendono un segnale e continuano a lanciare messaggi. Soprattutto il tecnico, il cui contratto scadrà a fine mese, è rimasto in città e, attraverso i social, sta ribadendo la sua ferma volontà di proseguire il progetto tecnico intrapreso appena tre mesi or sono. Il direttore sportivo, forte di un accordo anche per la prossima stagione, sta già progettando le strategie di mercato da sottoporre alla società. Tutto però è ancora cristallizzato in attesa del vertice di domani. La tifoseria, nel frattempo, aspetta che qualcosa si muova per cominciare a sognare in grande in vista di un altro campionato in cui ci sarà da lottare dal primo all’ultimo giorno. E magari con un finale diverso…

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012