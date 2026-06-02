Fenailp festeggia gli 80 anni della Repubblica

Ottant’anni di Repubblica, ottant’anni di libertà, partecipazione democratica e crescita civile. In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2026, la FeNAILP rende omaggio a una delle date più significative della storia nazionale, ricordando il referendum istituzionale del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana e aprì una nuova stagione di progresso per il Paese. Una ricorrenza particolarmente importante quella di quest’anno, che coincide con l’80° anniversario di una scelta storica compiuta dagli italiani e dalle italiane all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Una scelta che ha posto al centro i valori della democrazia, della libertà e della partecipazione popolare, principi che ancora oggi rappresentano il fondamento della vita istituzionale e sociale della Nazione. «Celebrare gli ottant’anni della Repubblica significa ricordare il coraggio e la visione di chi ha contribuito alla rinascita dell’Italia dopo uno dei periodi più difficili della sua storia», afferma il Presidente Nazionale della FeNAILP, Sabato Pecoraro. «La Repubblica è il simbolo della volontà di un popolo di costruire un futuro migliore fondato sui diritti, sulle opportunità e sul rispetto della dignità di ogni persona. È un patrimonio che dobbiamo custodire e trasmettere alle nuove generazioni». Per il Presidente Pecoraro, la ricorrenza rappresenta anche l’occasione per riflettere sul ruolo svolto dal mondo produttivo nella costruzione del Paese. «Le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, i professionisti e tutti coloro che operano nel sistema economico nazionale hanno contribuito in maniera determinante alla crescita dell’Italia repubblicana. Dietro il successo del nostro Paese ci sono milioni di imprenditori che hanno investito, innovato e creato occupazione. La loro storia si intreccia con quella della Repubblica e ne rappresenta una delle espressioni più autentiche». Secondo Pecoraro, oggi più che mai è necessario rafforzare il rapporto tra istituzioni e territori. «La Repubblica vive nelle comunità locali, nelle città, nei piccoli comuni, nei luoghi di lavoro e nelle associazioni che ogni giorno promuovono partecipazione e sviluppo. È proprio nei territori che si costruisce il futuro dell’Italia e che si rafforzano i legami di solidarietà che tengono unita la nostra Nazione». Anche il Segretario Nazionale della FeNAILP, Mario Arciuolo, sottolinea il profondo significato della celebrazione del 2 giugno. «L’ottantesimo anniversario della Repubblica è un momento di memoria ma anche di responsabilità. La memoria ci richiama alle conquiste ottenute grazie all’impegno di intere generazioni; la responsabilità ci impone di lavorare affinché quei valori continuino a essere attuali e concreti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese». Per Arciuolo, la Festa della Repubblica deve essere vissuta non soltanto come una celebrazione istituzionale, ma come un’occasione di riflessione collettiva sul futuro del Paese. «Viviamo una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti economici, tecnologici e sociali. La transizione digitale, la sostenibilità ambientale, l’internazionalizzazione dei mercati e le nuove sfide occupazionali richiedono politiche lungimiranti e una forte capacità di collaborazione tra istituzioni, imprese e corpi intermedi. In questo contesto, i valori della Repubblica rappresentano una bussola indispensabile». Il Segretario Nazionale evidenzia inoltre il ruolo delle associazioni di categoria nel promuovere la partecipazione democratica e la crescita economica. «Le organizzazioni di rappresentanza come la FeNAILP svolgono una funzione fondamentale nel dare voce alle esigenze del mondo produttivo. Il dialogo tra istituzioni e imprese è uno strumento essenziale per costruire politiche efficaci e favorire uno sviluppo equilibrato dei territori. La partecipazione è uno dei pilastri della nostra Repubblica e deve continuare a essere alimentata attraverso il confronto e la condivisione delle responsabilità». Nel corso degli ultimi ottant’anni, l’Italia ha affrontato sfide complesse, superando crisi economiche, trasformazioni sociali e cambiamenti geopolitici che hanno modificato profondamente il contesto nazionale e internazionale. Eppure, grazie alla forza delle sue istituzioni democratiche, alla capacità di adattamento del sistema produttivo e all’impegno dei cittadini, il Paese ha saputo costruire un percorso di crescita e sviluppo riconosciuto nel mondo. «La storia della Repubblica Italiana è una storia di resilienza, lavoro e speranza», aggiunge ancora il Presidente Pecoraro. «Ogni generazione ha dato il proprio contributo per rendere l’Italia più forte, più moderna e più competitiva. Oggi abbiamo il dovere di continuare questo percorso, sostenendo chi produce valore, creando opportunità per i giovani e investendo sul capitale umano». In occasione di questo importante anniversario, la FeNAILP rinnova il proprio impegno a sostegno delle imprese, del lavoro e dello sviluppo economico e sociale del Paese, nella convinzione che la crescita dell’Italia passi attraverso il rafforzamento dei principi di libertà, responsabilità e partecipazione che animano la vita repubblicana. «Gli ottant’anni della Repubblica non rappresentano soltanto un traguardo storico», conclude Mario Arciuolo. «Sono soprattutto un punto di partenza per affrontare con fiducia le sfide del futuro. La FeNAILP continuerà a lavorare affinché le imprese italiane possano essere protagoniste di una nuova stagione di crescita, innovazione e coesione sociale, nel pieno rispetto dei valori che il 2 giugno 1946 ha consegnato alla storia del nostro Paese».