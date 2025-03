Lega: nei nuovi dipartimenti regionali Tommasetti e Santoro

Ieri mattina la Lega Campania ha presentato il nuovo assetto regionale del partito con la definizione dei nuovi dipartimenti, che saranno guidati da Francesco Urraro. Presenti il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il capogruppo in Consiglio regionale Severino Nappi e la vice coordinatrice Carmela Rescigno. “In Campania – ha dichiarato Zinzi – siamo primi in Italia in termini di popolazione e turismo, ma ultimi per la qualita’ dei servizi, a partire da sanita’ e trasporti. I nuovi dipartimenti che oggi presentiamo avranno il compito di redigere il programma della Lega per proporre soluzioni concrete per la nostra regione. L’obiettivo e’ ambizioso: vogliamo ‘Riscrivere la Campania’ attraverso un programma mirato per lo sviluppo della regione. Partiamo da sanita’, lavoro, sicurezza e trasporti che da sempre per la Lega sono prioritari, cosi’ come dimostrato dai risultati e dai grandi investimenti infrastrutturali per il Mezzogiorno firmati Matteo Salvini”. Il coordinatore ha sottolineato l’importanza di un programma che offra prospettive concrete per la crescita della regione e ha annunciato che a breve la Lega presentera’ una task force che lavorera’ sulla Sanita’ in Campania. Questa la composizione del nuovo Coordinamento Regionale e dei Dipartimenti: il coordinatore regionale e’ Gianpiero Zinzi; vice coordinatori: Severino Nappi, Carmela Rescigno; responsabile organizzativo: Angela Russo; responsabile Enti locali: Luigi Barone; responsabile tesseramento: Aurelio Tommasetti; responsabile elettorale: Angelo Chianese; responsabile Comunicazione: Dante Santoro; coordinatore Giovani: Nicholas Esposito; coordinatore Dipartimenti: Francesco Urraro. Per i dipartimenti regionali: all’Agricoltura e Filiera agroalimentare c’e’ Angelo Amato; Ambiente: Giovanni Schiappa; Parchi regionali e nazionali: Michela Visone; Attivita’ produttive: Bruno Avagliano; Autonomia regionale: Giancarlo Esposito; Carceri e Polizia penitenziaria: Raffaele Cristofaro; Cultura, Teatri e Enti Lirici: Massimo Santoro; Difesa: Michele Galluccio; Politiche sociali e Disabilita’: Michela Rostan; Economia: Andrea De Ponte; Famiglia: Antonella Esposito; Giustizia: Vittorio Fucci; Infrastrutture e Trasporti: Paola Avella; Istruzione e Scuola: Michele Zarrillo; Sicurezza sul Lavoro: Emilio Masala; Formazione: Federico Menna; Politiche del Lavoro: Enrico Ditto; Motorismo Storico: Enzo Rivellini; Pari opportunita’: Giovanna Fiume; Caccia: Giovanni Piano; Politiche per il Mezzogiorno: Ciro Campana; Sicurezza: Natale Argiro’; Immigrazione: Simona Sapignoli; Sport: Paolo Iacovelli; Identita’ Culturali: Fabiana Gardini; Turismo: Vincenzo Lombardi; Tutela del Benessere degli Animali: Girolamo Scuteri; Verde e Benessere delle Citta’: Simona Cipriani; Marketing territoriale: Salvatore Mastroianni; Zes: Domenico Bellobuono; Politiche di Coesione e Pnrr: Orsola De Stefano.