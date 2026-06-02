De Luca: si parte da burocrazia zero per le pratiche

di Erika Noschese

Una svolta radicale. Nel presentare la nuova giunta, il sindaco Vincenzo De Luca ha anticipato i primi provvedimenti che saranno messi in campo dalla sua amministrazione. Il primo atto sarà all’insegna della burocrazia zero: «Nessuna pratica amministrativa – fatte salve le normative nazionali – potrà durare oltre un mese. L’eventuale superamento di questa scadenza dovrà essere adeguatamente motivato. In caso contrario, si attiveranno provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti o funzionari inadempienti», ha chiarito De Luca attraverso una nota stampa. «Per i pareri ambientali e paesaggistici, gli uffici competenti faranno capo direttamente al sindaco». Spazio anche alla sicurezza. Come più volte ribadito durante la campagna elettorale, nell’ambito della Polizia Municipale sarà istituito un “Reparto Sicurezza”, che verrà presentato entro i prossimi dieci giorni. La nuova unità sarà impegnata nel contrasto al parcheggio abusivo, all’abusivismo commerciale, soprattutto nel centro storico, e nel controllo delle aree antistanti gli istituti scolastici per prevenire fenomeni come lo spaccio di droga e il porto di armi da taglio. Nelle prossime settimane si procederà inoltre a un incontro con le forze dell’ordine per attivare un coordinamento generale delle attività legate alla sicurezza urbana. Sul fronte del decoro e della vivibilità cittadina, De Luca annuncia una stretta anche sulle emissioni sonore. Non sarà consentita musica molesta al di fuori dei locali e dovranno essere rispettati rigorosamente i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non sarà consentita nelle strade e nei viali cittadini l’attività di cottura e vendita di alimenti. Nelle prossime due settimane è previsto un incontro con le organizzazioni del commercio per definire nuove regole comportamentali. Particolare attenzione sarà dedicata anche al fenomeno dei fuochi d’artificio non autorizzati: chi verrà individuato a organizzare o promuovere spettacoli pirotecnici abusivi, mettendo a rischio la pubblica incolumità, sarà denunciato e sanzionato. Per i privati è prevista un’ammenda di duemila euro, mentre per gli esercenti la sanzione potrà arrivare a cinquemila euro, accompagnata dalla sospensione dell’attività commerciale. L’amministrazione interverrà inoltre sul recupero del decoro urbano. Panchine danneggiate, ringhiere e recinzioni deteriorate, dissuasori divelti o arrugginiti, accumuli di cartoni nelle strade commerciali durante le ore diurne e operazioni di carico e scarico merci effettuate senza regole, con conseguenti disagi alla circolazione, dovranno essere rapidamente eliminati. Tra i primi interventi annunciati figurano anche l’adozione di una norma di salvaguardia del territorio cittadino, in attesa di una riflessione più ampia sulla trasformazione urbana; il recupero e l’utilizzo dei parcheggi, interrati o a raso, realizzati attraverso oneri di urbanizzazione e rimasti inutilizzati; il potenziamento della pubblica illuminazione, con particolare attenzione al Lungomare, al Centro Storico e a Piazza della Libertà; infine, l’affidamento temporaneo di locali pubblici da destinare ad attività culturali e musicali promosse da gruppi giovanili.