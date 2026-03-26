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Rufini indagato per turbativa d’asta. Il documento

  • Marzo 26, 2026
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Rufini indagato per turbativa d’asta. Il documento

Come si evince dal decreto pernale Cristiano Rufini risulta indagato per turbativa d’asta con la società Sferanet. E’ vero, come si legge nel provvedimento che non ha subito messuna perquisizione

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