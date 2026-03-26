Cirielli, ‘nomine di alto profilo per Salerno e Nocera Inferiore’

Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Raffaele Cantone per la nomina a Procuratore della Repubblica di Salerno e a Luigi Alberto Cannavale per la nomina a Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore. Si tratta di due nomine di grande rilievo per la Campania, in territori complessi che richiedono competenza, determinazione e profonda conoscenza delle dinamiche criminali e istituzionali. I percorsi professionali di entrambi rappresentano una garanzia di serietà e autorevolezza nell’azione della magistratura. A loro rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno operare con equilibrio e fermezza a tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e della credibilità delle istituzioni”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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