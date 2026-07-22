Rottamazione, Casaburi torna alla carica

“Il tempo stringe, ma il Comune di Salerno è ancora in tempo per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Mi auguro che il sindaco Vincenzo De Luca possa riconsiderare la posizione espressa nei giorni scorsi e scegliere una misura di buon senso, capace di offrire un sostegno concreto a migliaia di cittadini”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Salerno, Gabriele Casaburi, che torna a sollecitare l’Amministrazione comunale ad aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali. “Non siamo di fronte a una battaglia ideologica o di parte – prosegue Casaburi – ma a una scelta amministrativa che molti Comuni, anche guidati dal Partito Democratico e dal centrosinistra, hanno già adottato. È una misura che consente ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione fiscale con modalità sostenibili, senza rinunciare al dovere di pagare quanto dovuto”. Secondo il consigliere comunale, l’adesione alla rottamazione rappresenterebbe un’importante opportunità per famiglie, lavoratori autonomi e imprese, in un momento caratterizzato dall’aumento del costo della vita e dalle difficoltà economiche che interessano numerose attività produttive. “Chi non intende pagare continuerà a non farlo – sottolinea – ma tanti cittadini onesti, che oggi non riescono a far fronte ai debiti accumulati, potrebbero finalmente chiudere i conti con il Comune attraverso un piano di pagamenti sostenibile. Sarebbe un beneficio sia per i contribuenti sia per l’ente, che potrebbe recuperare risorse altrimenti destinate a rimanere inesigibili”. Casaburi richiama inoltre l’attenzione sulle situazioni più critiche del territorio cittadino: “Penso, ad esempio, ai commercianti di via Velia, penalizzati da mesi dai lavori in corso che hanno inciso pesantemente sui loro incassi. In casi come questi, offrire strumenti di agevolazione fiscale significa dimostrare vicinanza concreta a chi ogni giorno tiene aperta un’attività e crea occupazione”. “Per queste ragioni – conclude il capogruppo di Forza Italia – rinnovo il mio appello al sindaco De Luca affinché il Comune di Salerno aderisca alla rottamazione delle cartelle esattoriali dei tributi comunali. C’è ancora tempo per compiere una scelta di responsabilità e dare un segnale concreto a famiglie e imprese che attendono risposte.”