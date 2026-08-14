Salernitana, richieste per Ferrari e Capomaggio

di Marco De Martino

SALERNO – Con l’arrivo del fine settimana e soprattutto con il ritorno del calcio che conta, il mercato della Salernitana va momentaneamente in stand by. I primi giorni della prossima settimana saranno determinanti, in un senso o nell’altro, per la definizione delle quattro trattative in entrata rifinite dal direttore sportivo Daniele Faggiano. In particolare, il ds granata darà l’assalto finale a D’Ursi del Sorrento, per il quale c’è già l’accordo tra le parti da tempo. Faggiano conta di depositare anche i contratti degli ex Ternana Capuano e Vallocchia, così come quello di Ciotti che sta per essere liberato dal Cosenza. Nel frattempo vanno registrate alcune voci riguardanti due pezzi pregiati dell’organico a disposizione di mister Serse Cosmi. Franco Ferrari (nella foto di Gambardella) e Galo Capomaggio sono sempre nel mirino di diverse società, anche di categoria superiore. El Loco, dopo il no al Perugia (che nel frattempo ha preso Sabbatani del Sorrento), è stato richiesto dall’ambizioso Casarano, trovando però il secco rifiuto di Faggiano. Per quanto riguarda il regista, dopo l’interessamento del Castellon (seconda divisione spagnola), su di lui sarebbero piombati un paio di club di serie B, il Catanzaro ed il Mantova, ed una big di terza serie, lo Spezia. Anche in questo caso la Salernitana ha, per il momento, rintuzzato gli assalti. Intanto Faggiano è sempre impegnato sul fronte delle cessioni. Il ds granata sta però riscontrando non poche difficoltà nel sistemare gli ultimi tre esuberi rimasti, ovvero Berra, Ghiglione e Varone.