Salernitana, dopo Bevilacqua ecco Cardoni

di Marco De Martino

SALERNO – Come anticipato già nell’edizione di ieri, la Salernitana ha messo a segno il quarto colpo ufficiale della nuova stagione. Dopo Galeotti, Llano e Djibril ieri è toccato a Marco Bevilacqua indossare la maglia granata. Il centravanti, classe 2004, ieri mattina ha svolto le visite mediche a Salerno e nel pomeriggio si è presentato a Cascia dove ha anche svolto il suo primo allenamento agli ordini di Cosmi, dopo aver sottoscritto un contratto triennale. Un elemento di grande prospettiva (è cresciuto nella Primavera dell’Atalanta) reduce da una stagione difficile a Foggia ma proprio per questo motivato più che mai a fare bene. La società granata sta sposando la linea verde per integrare la batteria degli under che, nella passata stagione, è stata una dei nei nella costruzione della rosa. E così ieri mattina il ds Faggiano ha piazzato un altro colpo ingaggiando dal Picerno un altro classe 2004, l’esterno d’attacco Karim Cardoni. Mancino ma utilizzato solitamente a destra, Cardoni è un’ala atipica visto che è molto strutturato (è alto 189 centimetri). E’ reduce da una stagione con 28 presenze, un gol e due assist ma ha ampi margini di crescita. Al Picerno, in cambio di Cardoni, potrebbe finire in prestito uno tra Di Vico e Boncori. Ora il ds granata si concentrerà sulla difesa: in vantaggio ci sono sempre Celli e Manzi ma ieri si è riaperta la pista che porta a Caporale del Cosenza. Non è scemato nemmeno l’interesse per lo svincolato Capuano. Infine è imminente la rescissione di Ghiglione.