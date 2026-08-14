Palestra all’aperto nel parco giochi Canzolino a Nocera

NOCERA INFERIORE. Prosegue con continuità e visione l’impegno dell’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore per riqualificare gli spazi pubblici dedicati alla socialità, allo sport e al tempo libero. Un percorso che negli ultimi mesi ha visto la realizzazione di numerosi interventi mirati a rendere la città più accogliente, sicura e funzionale, con particolare attenzione alle aree frequentate da famiglie, bambini e giovani. Dopo il nuovo parco giochi del Rione Calenda, l’area attrezzata e il campetto di basket di via Napoli, la riqualificazione del parco giochi di via San Pietro, l’installazione di nuove giostrine a Villa Maria, la pavimentazione antitrauma nel parco giochi di via Rea, la riapertura del parco giochi di via Fronda con attrezzature rinnovate, la nuova area giochi in corso di realizzazione a piazza Sant’Antonio e il rifacimento del campo di calcetto al parco giochi di via Falcone, l’Amministrazione interviene ora anche nel quartiere di Villanova, al parco giochi di Canzolino. Qui è stata installata una nuova palestra all’aperto, uno spazio pensato per promuovere l’attività fisica e il benessere, offrendo ai cittadini un luogo accessibile, moderno e sicuro dove allenarsi all’aria aperta. L’area è stata progettata per essere fruibile da persone di diverse fasce d’età, con attrezzature che favoriscono il movimento, la socializzazione e uno stile di vita sano. “Stiamo portando avanti una riqualificazione capillare degli spazi pubblici della città, con interventi concreti e mirati che rispondono alle esigenze dei cittadini” – dichiara il sindaco Paolo De Maio – La nuova palestra all’aperto di Canzolino si inserisce in un programma più ampio che punta a valorizzare ogni quartiere, creando luoghi sicuri, inclusivi e funzionali. Crediamo fortemente che investire nella qualità degli spazi comuni significhi investire nel benessere della comunità”. Il primo cittadino sottolinea come la strategia dell’Amministrazione sia quella di intervenire in modo diffuso, senza concentrare gli investimenti in un’unica zona della città: “Abbiamo scelto di lavorare su più fronti, perché ogni quartiere merita attenzione. Dal centro alle frazioni, stiamo restituendo ai cittadini aree più curate, più moderne e più adatte alle esigenze di oggi. È un impegno che richiede costanza, ma che sta dando risultati tangibili”. La nuova palestra all’aperto rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che punta a rendere Nocera Inferiore una città più vivibile, più attenta alla qualità della vita e più ricca di opportunità per il tempo libero. Un luogo dove sport e socialità si incontrano, contribuendo a rafforzare il senso di comunità. “Continueremo su questa strada – conclude De Maio – perché crediamo in una città che cresce attraverso la cura dei suoi spazi, la valorizzazione dei suoi quartieri e l’ascolto delle persone. Nocera Inferiore merita luoghi belli, sicuri e funzionali, e noi continueremo a lavorare per garantirli”. Una installazione che ha reso felici i cittadini, soprattutto gli amanti dello sport all’aria aperta, che in periodi estivi come questo che si sta attraversando, vengono presi d’assalto, in particolare nelle ore serali e la mattina presto per rigenerare mente e corpo. Mario Rinaldi