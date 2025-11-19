Rotondi: non siamo vecchia Dc, chiediamo voti anche a sinistra

Non siamo la vecchia Dc. Non usiamo lo scudo crociato, non rievochiamo il passato. Siamo la Dc del domani, con le dimensioni possibili oggi, e un nuovo simbolo, la balena bianca col mio nome, perché metto la faccia in questo nuovo progetto. La sinistra napoletana ha espresso Amendola, Napolitano, Chiaromonte, Valenzi, Bassolino. Non la immagino rappresentata da Fico. La nostra lista si rivolge anche a sinistra perché la politica è una categoria, l’anti politica é un’altra. Nella categoria della politica puoi trovare alleati con cui costruire, avversari con cui confrontarti. Nella categoria dell’antipolitica, a cui appartengono Fico e il grillismo, puoi trovare solo massimalismo e furia antiparlamentare, quella sì anticamera del fascismo. Ecco perché per una persona di fede comunista viene più facile intendersi con noi che con Fico: perché apparteniamo alla categoria della politica, giochiamo nello stesso campionato”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Dc Gianfranco Rotondi.