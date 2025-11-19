De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo

“Cosa farò? Per un altro quarto di secolo seguirò la Campania e gli interessi delle nostre comunità con grande serietà garantendo a quelli che mi hanno espresso preoccupazioni e dubbi che De Luca rimane sul campo in maniera corretta facendo una battaglia per mandare avanti le politiche messe in campo negli ultimi dieci anni, a cominciare dal mantenere una cosa non materiale che abbiamo conquistato: la dignità della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca giunto a Benevento per la presentazione dei candidati sanniti alle prossime regionali della lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone