De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo

“Cosa farò? Per un altro quarto di secolo seguirò la Campania e gli interessi delle nostre comunità con grande serietà garantendo a quelli che mi hanno espresso preoccupazioni e dubbi che De Luca rimane sul campo in maniera corretta facendo una battaglia per mandare avanti le politiche messe in campo negli ultimi dieci anni, a cominciare dal mantenere una cosa non materiale che abbiamo conquistato: la dignità della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca giunto a Benevento per la presentazione dei candidati sanniti alle prossime regionali della lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone
Post Recenti
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco