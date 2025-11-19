De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Rotondi: non siamo vecchia Dc, chiediamo voti anche a sinistra
De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo
Iannone,”anche su autonomia differenziata Fico ha cambiato idea”
L’Arechi rugby si prepara per la festa del minirugby
Attualità Campania

De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo

  • Novembre 19, 2025
  • 0
  • 124
  • 1 Min Read
De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo

“Cosa farò? Per un altro quarto di secolo seguirò la Campania e gli interessi delle nostre comunità con grande serietà garantendo a quelli che mi hanno espresso preoccupazioni e dubbi che De Luca rimane sul campo in maniera corretta facendo una battaglia per mandare avanti le politiche messe in campo negli ultimi dieci anni, a cominciare dal mantenere una cosa non materiale che abbiamo conquistato: la dignità della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca giunto a Benevento per la presentazione dei candidati sanniti alle prossime regionali della lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013