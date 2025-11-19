Salvini , se i campani vanno a votare…

“La partita in Campania è difficile ma non è già vinta. E’ vero che la sinistra partiva in vantaggio con De Luca, ma Fico non è il Governatore adeguato per risolvere i problemi dei campani, e neanche gli elettori del Pd lo ritengono all’altezza”. Lo ha detto a Capua il leader della Lega Matteo Salvini. “Dipende da quanta gente vota, ma se i campani andranno a votare vincerà Cirielli”. “Perché bisogna votare Cirielli? Per cambiare. La domanda che io faccio ai campani è: se la sanità vi soddisfa allora continuate a votare sinistra. Se invece pensate che si possa avere di più e meglio, cambiare dopo tanti anni è sano” “Per quanto riguarda le infrastrutture – ha concluso il ministro – se penso alla rete della Circumvesuviana è una vergogna nel 2025”
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco