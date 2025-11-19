Salvini , se i campani vanno a votare... - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Zuottolo (FI): sostegno alle famiglie
Salvini , se i campani vanno a votare…
Rotondi: non siamo vecchia Dc, chiediamo voti anche a sinistra
De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo
Ultimora Campania

Salvini , se i campani vanno a votare…

  • Novembre 19, 2025
  • 0
  • 120
  • 1 Min Read
Salvini , se i campani vanno a votare…

“La partita in Campania è difficile ma non è già vinta. E’ vero che la sinistra partiva in vantaggio con De Luca, ma Fico non è il Governatore adeguato per risolvere i problemi dei campani, e neanche gli elettori del Pd lo ritengono all’altezza”. Lo ha detto a Capua il leader della Lega Matteo Salvini. “Dipende da quanta gente vota, ma se i campani andranno a votare vincerà Cirielli”. “Perché bisogna votare Cirielli? Per cambiare. La domanda che io faccio ai campani è: se la sanità vi soddisfa allora continuate a votare sinistra. Se invece pensate che si possa avere di più e meglio, cambiare dopo tanti anni è sano” “Per quanto riguarda le infrastrutture – ha concluso il ministro – se penso alla rete della Circumvesuviana è una vergogna nel 2025”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013