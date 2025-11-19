Salvini , se i campani vanno a votare…

“La partita in Campania è difficile ma non è già vinta. E’ vero che la sinistra partiva in vantaggio con De Luca, ma Fico non è il Governatore adeguato per risolvere i problemi dei campani, e neanche gli elettori del Pd lo ritengono all’altezza”. Lo ha detto a Capua il leader della Lega Matteo Salvini. “Dipende da quanta gente vota, ma se i campani andranno a votare vincerà Cirielli”. “Perché bisogna votare Cirielli? Per cambiare. La domanda che io faccio ai campani è: se la sanità vi soddisfa allora continuate a votare sinistra. Se invece pensate che si possa avere di più e meglio, cambiare dopo tanti anni è sano” “Per quanto riguarda le infrastrutture – ha concluso il ministro – se penso alla rete della Circumvesuviana è una vergogna nel 2025”