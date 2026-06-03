Ladri di case, il caso SAlerno

di Erika Noschese

Il copione è ormai drammaticamente noto alle cronache nazionali, ma ogni volta che le telecamere di Rete 4 tornano ad accendersi sul fenomeno dei cosiddetti ladri di case, la realtà riesce a superare l’immaginazione. L’ultima puntata del celebre programma televisivo “Fuori dal coro” ha riacceso i riflettori su una vicenda paradossale che si consuma a Salerno. I protagonisti della vicenda sono Gaetano Consiglio e la moglie Lucia, una coppia di inquilini che da oltre due anni ha trasformato un appartamento privato nella propria fortezza personale, bloccando la vita del legittimo proprietario, Luca, in un limbo di frustrazione e impotenza. La cronistoria di questo calvario immobiliare ha radici profonde. Gli occupanti hanno smesso di corrispondere il canone d’affitto a partire dal mese di maggio del 2024. Da quel momento in poi, per il proprietario è iniziato un lunghissimo braccio di ferro legale ed economico. La situazione sembrava arrivata a un punto di svolta nel febbraio del 2025, quando il tribunale ha finalmente emesso uno sfratto esecutivo per morosità. Tuttavia, come spesso accade in queste vicende, il provvedimento giudiziario è rimasto una semplice disposizione su carta, del tutto ignorata dagli inquilini. Ad oggi, il computo totale dell’occupazione abusiva ha raggiunto la soglia dei due anni. Nel frattempo, i danni economici subiti dal proprietario continuano ad accumularsi mese dopo mese, superando la cifra di 17.000 euro, una somma considerevole che include non solo i canoni d’affitto mai percepiti, ma anche le ingenti spese legali necessarie per istruire una pratica giudiziaria che si sta rivelando sterile. Luca si dice esausto, svuotato delle proprie energie e ridotto alla disperazione per un paradosso normativo che sembra tutelare maggiormente chi si appropria di un bene altrui rispetto a chi quel bene lo ha acquistato con i propri sacrifici. Il servizio giornalistico ha mostrato chiaramente l’atteggiamento della coppia di fronte alle legittime richieste di chiarimento. Non si tratta solo di una resistenza passiva, ma di un vero e proprio muro di ostilità che talvolta sfocia in manifestazioni di aggressività e minacce verbali. Durante i tentativi della troupe televisiva di interloquire con la coppia, la signora Lucia ha reagito con estremo fastidio, arrivando a intimare ai giornalisti di andarsene e scagliandosi fisicamente contro gli operatori nel tentativo di aggredirli o di danneggiare le attrezzature di ripresa, costringendo l’inviato a richiamarla alla calma. Al di là della tensione fisica, ciò che emerge con forza dal reportage è la sistematica strategia della dilazione temporale, unita a una flemma che suona quasi provocatoria. Di fronte alle contestazioni sulla morosità e sullo sfratto esecutivo ignorato, la coppia ha opposto una barriera di scuse e giustificazioni elusive, alternate a rassicurazioni puntualmente smentite dai fatti. Più volte gli occupanti hanno promesso scadenze imminenti per la liberazione dei locali, spostando progressivamente il traguardo in avanti nel corso dei mesi. Le registrazioni raccolte nel corso del tempo documentano una sequenza interminabile di impegni verbali mai mantenuti. Le risposte fornite agli inviati del programma spaziano da un vago annuncio di un rilascio imminente alla promessa formale di lasciare l’appartamento entro la fine di marzo, passando per stime temporali ridotte a venti, quindici o persino dieci giorni. In una delle occasioni passate, lo stesso Gaetano Consiglio si era spinto a definire la partenza imminente non come una semplice promessa, ma come un obbligo categorico, suggellato da una stretta di mano che avrebbe dovuto sancire la fine dell’occupazione entro due settimane. Nonostante la solennità di tali dichiarazioni, ogni singola scadenza è trascorsa nell’assoluto silenzio e la casa è rimasta saldamente nelle loro mani. Quando i giornalisti sono tornati sul posto per verificare l’ennesimo mancato rilascio, la coppia ha mostrato un fastidio crescente per la pressione mediatica, lamentando le continue visite della troupe e sostenendo di portare avanti lo sgombero delle proprie cose con calma e delicatezza. Messi di fronte all’evidenza dei mesi trascorsi e del danno economico arrecato a Luca, i due coniugi hanno formulato l’ennesima data di scadenza, fissando il termine ultimo per i primi giorni di giugno. La signora Lucia, visibilmente irritata per essere stata incalzata sulle contraddizioni tra le parole passate e la realtà presente, ha lanciato una sfida aperta, invitando la troupe a presentarsi con le forze dell’ordine nel caso in cui i primi di giugno la casa risultasse ancora occupata. La donna ha assicurato che questo sarà l’ultimo rinvio e che per l’inizio del mese la troupe non troverà più nessuno all’interno delle mura. Le parole degli occupanti non riescono però a rassicurare il legittimo proprietario, la cui fiducia nelle istituzioni e nella parola data è ormai ridotta ai minimi termini. Il dramma umano di Luca riflette quello di moltissimi piccoli proprietari immobiliari in Italia, i quali si scoprono improvvisamente privi di tutele reali di fronte alla morosità incolpevole o strategica. L’uomo ha espresso tutta la propria amarezza per una macchina burocratica che appare immobile, sottolineando come, nonostante lo sfratto esecutivo risalga a diversi mesi fa, l’ufficiale giudiziario non abbia ancora effettuato un secondo accesso per rendere effettivo il provvedimento. Questa situazione di stallo forzato costringe il proprietario a subire passivamente le decisioni degli inquilini, lasciandolo solo a gestire le conseguenze di un sistema che non riesce a garantire tempi certi per la riappropriazione dei propri beni. La vicenda di Salerno si configura così come l’ennesimo capitolo di una battaglia quotidiana contro l’illegalità diffusa nel settore degli affitti, dove le promesse verbali si trasformano in una strategia per guadagnare tempo e dove i cittadini onesti si ritrovano paradossalmente a dover attendere il garbo e i comodi di chi sta violando la legge. Il countdown per i primi di giugno è iniziato, ma lo scetticismo resta l’unico sentimento tangibile in una vicenda dominata dall’incertezza.