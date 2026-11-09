Rossetto rosso per la sposa

di Francesca Ragone*

Nel giorno delle nozze le labbra hanno un ruolo di primo piano: incorniceranno il sorriso più bello e pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio”. Eppure, quando si pensa al trucco da sposa, la tradizione bussa spesso alla porta con aspettative rigide. Il nude il rosa cipria e le labbra appena velate di gloss sono considerati da sempre la scelta più rassicurante e bon ton. Ma cosa succede quando una sposa decide di voltare pagina e di affidarsi a un grande classico della propria identità? Da sempre uno dei miei motti è “piacerti, come sei”. Soprattutto in un giorno così importante, è d’obbligo sentirsi a proprio agio e riconoscersi nell’immagine che si vedrà riflessa nello specchio, perché il trucco deve farci sentire più belle, mai diverse. Se nella quotidianità si indossano rossetti colorati e decisi, come ad esempio il rosso, perché rinunciarvi proprio nel giorno del matrimonio? Scegliere di indossare le labbra scarlatte il giorno delle proprie nozze significa, prima di tutto, scegliere se stesse. Il rossetto rosso non è soltanto un dettaglio di stile: diventa un vero e proprio manifesto di libertà. È audace, iconico e incredibilmente chic. Certo, l’armonia e l’equilibrio del progetto immagine curato dal professionista sono fondamentali, così come la cura preliminare — dallo scrub delicato all’idratazione profonda — per garantire labbra sane e impeccabili. A seconda della personalità e del total look, le opzioni sono molteplici: • Per un look romantico e delicato, si può optare per un rossetto deciso bilanciandolo con un trucco occhi più leggero, intensificato da una sottile riga di eyeliner e tanto mascara. • Per un look glamour o serale, uno smokey eyes color bronzo si sposa alla perfezione con labbra che vanno dal rosso magenta fino al borgogna o al ciliegia. • Per quanto riguarda la texture, il trend del momento è l’effetto “velvet”: non un semplice matt, ma un mix tridimensionale e morbido per labbra come petali di rosa, dall’indiscussa eleganza e durata. Non esistono regole fisse e, se ci sono, possono (e devono) essere infrante in nome dell’unicità, della luce e della sicurezza che ci regalano le labbra vestite con un tocco di rossetto rosso. Per pronunciare il “sì” più importante della tua vita, vestita semplicemente della tua autenticità. E sei sempre più tu.

*Founder & CEO di Beyouty®