Rossetto rosso per la sposa - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Bastano 8 minuti di esercizio per abbassare la pressione, lo studio sul ‘wall sit’ Ucraina-Russia, anche Europa ai colloqui di Abu Dhabi. Zelensky: “Putin usa la tregua di Oleshky per schierare soldati” Iran, Trump frena: “Nuovo attacco è improbabile” Fiorentina-Juventus, mano di Joao Mario in area ma niente rigore: furia Spalletti Fiorentina-Juventus, proteste sul gol di Bremer: cos’è successo Da Consob via libera a offerta Intesa per Mps, al via dal 24 novembre Sinner, il consiglio di Cahill: “Non accontentarti mai, ricordati le cinque ‘P’…” Tajani posta foto con nuovo cane: “Benvenuto Argo, guardiano anti-hacker” Report, Piervincenzi e Di Pasquale aprono la nuova edizione: “Siamo qui a difendere il programma” Specializzazione mediche, la decisione del Consiglio di Stato stravolge le graduatorie Serie A, oggi Fiorentina-Juventus – Diretta Formula 1, ordine d’arrivo del Gp del Brasile e classifiche del Mondiale Bastano 8 minuti di esercizio per abbassare la pressione, lo studio sul ‘wall sit’ Ucraina-Russia, anche Europa ai colloqui di Abu Dhabi. Zelensky: “Putin usa la tregua di Oleshky per schierare soldati” Iran, Trump frena: “Nuovo attacco è improbabile” Fiorentina-Juventus, mano di Joao Mario in area ma niente rigore: furia Spalletti Fiorentina-Juventus, proteste sul gol di Bremer: cos’è successo Da Consob via libera a offerta Intesa per Mps, al via dal 24 novembre Sinner, il consiglio di Cahill: “Non accontentarti mai, ricordati le cinque ‘P’…” Tajani posta foto con nuovo cane: “Benvenuto Argo, guardiano anti-hacker” Report, Piervincenzi e Di Pasquale aprono la nuova edizione: “Siamo qui a difendere il programma” Specializzazione mediche, la decisione del Consiglio di Stato stravolge le graduatorie Serie A, oggi Fiorentina-Juventus – Diretta Formula 1, ordine d’arrivo del Gp del Brasile e classifiche del Mondiale
Spettacolo e Cultura Arte Storia Tradizioni Eventi

Rossetto rosso per la sposa

  • Novembre 9, 2026
  • 0
  • 65
  • 2 Min Read
Rossetto rosso per la sposa

di Francesca Ragone*

Nel giorno delle nozze le labbra hanno un ruolo di primo piano: incorniceranno il sorriso più bello e pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio”. Eppure, quando si pensa al trucco da sposa, la tradizione bussa spesso alla porta con aspettative rigide. Il nude il rosa cipria e le labbra appena velate di gloss sono considerati da sempre la scelta più rassicurante e bon ton. Ma cosa succede quando una sposa decide di voltare pagina e di affidarsi a un grande classico della propria identità? Da sempre uno dei miei motti è “piacerti, come sei”. Soprattutto in un giorno così importante, è d’obbligo sentirsi a proprio agio e riconoscersi nell’immagine che si vedrà riflessa nello specchio, perché il trucco deve farci sentire più belle, mai diverse. Se nella quotidianità si indossano rossetti colorati e decisi, come ad esempio il rosso, perché rinunciarvi proprio nel giorno del matrimonio? Scegliere di indossare le labbra scarlatte il giorno delle proprie nozze significa, prima di tutto, scegliere se stesse. Il rossetto rosso non è soltanto un dettaglio di stile: diventa un vero e proprio manifesto di libertà. È audace, iconico e incredibilmente chic. Certo, l’armonia e l’equilibrio del progetto immagine curato dal professionista sono fondamentali, così come la cura preliminare — dallo scrub delicato all’idratazione profonda — per garantire labbra sane e impeccabili. A seconda della personalità e del total look, le opzioni sono molteplici: • Per un look romantico e delicato, si può optare per un rossetto deciso bilanciandolo con un trucco occhi più leggero, intensificato da una sottile riga di eyeliner e tanto mascara. • Per un look glamour o serale, uno smokey eyes color bronzo si sposa alla perfezione con labbra che vanno dal rosso magenta fino al borgogna o al ciliegia. • Per quanto riguarda la texture, il trend del momento è l’effetto “velvet”: non un semplice matt, ma un mix tridimensionale e morbido per labbra come petali di rosa, dall’indiscussa eleganza e durata. Non esistono regole fisse e, se ci sono, possono (e devono) essere infrante in nome dell’unicità, della luce e della sicurezza che ci regalano le labbra vestite con un tocco di rossetto rosso. Per pronunciare il “sì” più importante della tua vita, vestita semplicemente della tua autenticità. E sei sempre più tu.

*Founder & CEO di Beyouty®

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Tommaso D'Angelo
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012