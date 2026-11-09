Mario Trifone, una vita da visionario impossibile. Perfezionista da cattolico, creativo da architetto, talentuoso affamato di futuro. Solo l’indizio dei pompieri a via Quattro Giornate di Napoli, impegnati a sfondare le porte della ultima temporanea tomba, aveva fatto immaginare che avrebbero “trovato” il corpo senza vita di Mario Trifone. Mario non c’è più. E non è stata una vita qualsiasi, tra sogno, realtà e progetto di vita. Mario Trifone, architetto e esponente del Pci, fu il primo cattolico, con robusta formazione nella parrocchia di don Italo D’Elia, ad imboccare agli inizi degli anni settanta la strada del Partito Comunista Italiano. Mario fu uno “scandalo” negli anni del post Concilio perché lui, nella contestazione napoletana del ’68, assunse anche ruoli dirigenziali nella Federazione Giovanile Comunista Italiana per poi essere giovane candidato alle elezioni comunali di Eboli nel 1975. Colto, analitico nel suo parlare divenne anche assessore e poi, dubito dopo l’impegno politico, senza alcuna confusione dei ruoli, fu il direttore di lavori nel gruppo di ingegneri e architetti ebolitani e salernitani per il recupero posta sisma del centro storico di Eboli. Lui cresciuti in quella migliore gioventù ebolitana del tempo che era nata con uno straordinario prete che seppe guidare la fede nella ricostruzione della città. Da Vincenzo Marsilia, a Riccardo Velella a Vito Gallotta, ai fratelli Occhiofino, Vincenzo e Marco, Mario Bonavoglia, tutti giovani cresciuti nell’Azione Cattolica guidata al tempo da “don” Carmelo Trifone, papà di Mario, direttore dell’ufficio postale e puntualissimo organizzatore domenicale delle riunione degli uomini di Azione Cattolica. Andarono oltre il “tradizionale” elaborando una netta distinzione tra politica vaticana e cattolicesimo politico italiano leggendo i Quaderni di Antonio Gramsci sviluppò un’analisi articolata della Chiesa, della sua gerarchia, delle sue organizzazioni, in particolare dell’Azione Cattolica, considerata come vero e proprio braccio secolare della politica pontificia. Loro, giovani cattolici ebolitani, avevano seguito l’esempio di Adriano Ossicini, Franco Rodano, Felice Balbo, Gabriele De Rosa, Mario Motta (alcuni dei quali aderiranno in seguito al Pci) che avevano considerato, ben prima di loro, del tutto conciliabili con la fede cattolica gli ideali del comunismo. L’interlocutore privilegiato di questo discorso era la Chiesa cattolica che, con il Concilio Vaticano II, aveva messo fine all’”età di Costantino” (l’identificazione tra mondo occidentale e mondo cattolico). La militanza di Mario Trifone nel PCI divenne una seconda pelle che avrebbe tutelato la sua fede cristiana da visionario impossibile. Mario lascia il fratello Franco, già presidente di sezione della Cassazione e la sorella Imma, professoressa, ai quali vanno le più vive condoglianze dopo essere vissuti con il perfezionista cattolico e l’uomo che avrebbe divorato il futuro. Ant.man.