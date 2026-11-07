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Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco per altri 5 anni”

  • Novembre 7, 2026
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Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco per altri 5 anni”

(Adnkronos) – “Lo dico ufficialmente, ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma per altri cinque anni”. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’Auditorium della Conciliazione davanti a una folta platea. “Vado fiero non solo delle tante cose che abbiamo fatto – ha scandito il sindaco – ma anche di aver risvegliato la fiducia che Roma si può cambiare, che Roma può aspirare a meglio, che si possono valorizzare le sue straordinarie risorse, che non sono solo le risorse dei monumenti, della sua bellezza, ma sono innanzitutto le risorse delle persone straordinarie. Oggi c’è questo grande capitale di fiducia della possibilità di una città che continui a crescere e a migliorare”. 

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