Papa Leone in volo verso l'Uruguay visita la cabina di pilotaggio, l'equipaggio: "Emozione unica" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Dal memoir su Dacia Maraini ad Alessandro D’Avenia, le novità in libreria Bonaccini pubblica foto di Tajani con cappellino Maga, poi la rimuove: “Meme ironico”, scoppia la polemica Influenza, il bollettino non c’è ma i virus sì. La stima di Pregliasco: “Oltre 500mila casi a settimana” Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco per altri 5 anni” Papa Leone in volo verso l’Uruguay visita la cabina di pilotaggio, l’equipaggio: “Emozione unica” Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ su Rai1 vince la prima serata Di Battista dopo l’operazione: “Scrivevano che ero in coma. Ho pensato: meno male che mia madre è morta” Francia, nuova giornata di mobilitazione: decine di migliaia di manifestanti attesi a Parigi Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: “Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev” Uomo di 39 anni investito da un treno a Cascina, disagi sulla linea ferroviaria: ritardi e cancellazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno Guerra in Ucraina, raid russi su Kiev: cinque feriti tra cui un 14enne Arrestato uomo armato vicino Casa Bianca: “Voci mi dicevano di uccidere Trump” Dal memoir su Dacia Maraini ad Alessandro D’Avenia, le novità in libreria Bonaccini pubblica foto di Tajani con cappellino Maga, poi la rimuove: “Meme ironico”, scoppia la polemica Influenza, il bollettino non c’è ma i virus sì. La stima di Pregliasco: “Oltre 500mila casi a settimana” Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco per altri 5 anni” Papa Leone in volo verso l’Uruguay visita la cabina di pilotaggio, l’equipaggio: “Emozione unica” Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ su Rai1 vince la prima serata Di Battista dopo l’operazione: “Scrivevano che ero in coma. Ho pensato: meno male che mia madre è morta” Francia, nuova giornata di mobilitazione: decine di migliaia di manifestanti attesi a Parigi Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: “Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev” Uomo di 39 anni investito da un treno a Cascina, disagi sulla linea ferroviaria: ritardi e cancellazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno Guerra in Ucraina, raid russi su Kiev: cinque feriti tra cui un 14enne Arrestato uomo armato vicino Casa Bianca: “Voci mi dicevano di uccidere Trump”
Ultim'ora Nazionale

Papa Leone in volo verso l’Uruguay visita la cabina di pilotaggio, l’equipaggio: “Emozione unica”

  • Novembre 7, 2026
  • 0
  • 88
  • 2 Min Read
Papa Leone in volo verso l’Uruguay visita la cabina di pilotaggio, l’equipaggio: “Emozione unica”

(Adnkronos) – “Un momento speciale a bordo del nostro volo papale verso l’Uruguay: il Santo Padre ha fatto visita al cockpit, incontrando i nostri piloti e condividendo con loro alcuni istanti di viaggio”. Lo scrive Ita Airways in un post pubblicato sulla pagina Instagram della compagnia, nel quale Papa Leone XIV viene ripreso all’interno della cabina di pilotaggio, seduto accanto ai piloti. “Per tutto il team di Ita Airways – si legge ancora nel post – un’emozione e un ricordo davvero unici”. 

Il Papa, nella seconda giornata in Uruguay, oggi si recherà a Paysandù, dove vivono tanti immigrati italiani. Nel parco ‘Paris Londres’ celebrerà la messa alle 10 (14 ora italiana). Quindi, il ritorno nella capitale Montevideo. Il Pontefice incontrerà alle 17 (le 21 ora italiana) la comunità di Casavalle, tra le realtà sociali più difficili della città. Alle 18 (22 ora italiana), il Papa si recherà all’Università Cattolica dell’Uruguay per l’incontro con il mondo dell’educazione. La giornata si concluderà con la veglia di preghiera allo Stadio del Centenario. L’evento comincerà alle 19, le 23 ora italiana. 

Quella in Uruguay è la prima tappa del lungo viaggio in Sudamerica iniziato ieri. Il Pontefice ha lanciato un appello per le vocazioni sacerdotali. “Da questa cattedrale di Montevideo, invito i miei fratelli vescovi di tutto il mondo a promuovere, nelle loro diocesi, giornate di preghiera e di digiuno per l’incremento delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata”, ha detto durante la celebrazione dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e i seminaristi nella cattedrale dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo. Papa Leone XIV ha incoraggiato le diocesi di tutto il mondo a riproporre l’iniziativa locale che ha visto i fedeli riunirsi in giornate di preghiera e digiuno per le vocazioni: “Che le parrocchie, le famiglie e le comunità religiose si uniscano in questa invocazione, e che l’esempio di questa terra incoraggi molti altri a pregare con la stessa fiducia”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025