Roma, Gualtieri: "Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”
Charlot, standing ovation per Lino Banfi
Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: “Ha un bel look”
Zelensky da Trump, la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere
Ultim'ora Nazionale

Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo”

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 83
  • 1 Min Read
Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo”

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. "Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi, ci vogliono 10 anni di lavoro – ha sottolineato Gualtieri, ospite di 'Skytg24 Live in Rome – La scelta di aprire tantissimi cantieri, che all'inizio era sembrata un po' pazza, è una scommessa che stiamo vincendo. I primi risultati, visibili e tangibili, hanno incrinato quella rassegnazione di chi pensava che a Roma non si potesse cambiare le cose".  Quanto alla "stadio della Roma si farà. A breve verrà presentato il progetto definitivo. Sarà un'intera riqualificazione di un quadrante oggi abbandonato. L'obiettivo è di aver concluso la parte autorizzativa prima di giugno del 2026".   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025