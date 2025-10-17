Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”
Charlot, standing ovation per Lino Banfi
Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: “Ha un bel look”
Zelensky da Trump, la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere
Ultim'ora Nazionale

Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 74
  • 1 Min Read
Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

(Adnkronos) – Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è lo stesso principe Andrea in un comunicato. Il fratello di re Carlo è coinvolto nello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein.  "Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani – sottolinea il principe Andrea -, siamo giunti alla conclusione che le continue accuse nei miei confronti distraggono Sua Maestà e la Famiglia Reale dal loro lavoro. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Confermo la mia decisione di cinque anni fa di ritirarmi dalla vita pubblica". "Con il consenso di Sua Maestà – sottolinea ancora il principe Andrea – riteniamo che ora sia necessario fare un ulteriore passo avanti. Non userò quindi più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse mosse contro di me". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025