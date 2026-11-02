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Roma, evacuata scuola al Tuscolano. La preside: “Mail a 271 istituti italiani spacciandosi per gruppo guardie rivoluzione islamica”

  • Novembre 2, 2026
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Roma, evacuata scuola al Tuscolano. La preside: “Mail a 271 istituti italiani spacciandosi per gruppo guardie rivoluzione islamica”

(Adnkronos) – Una mail inviata a 271 scuole italiane contemporaneamente da un mittente che si è spacciato per ‘corpo delle guardie della rivoluzione islamica’, con minacce di far esplodere una bomba, è giunta anche alla scuola elementare Rodari di Roma facendo scattare il piano di evacuazione dei bambini. E’, in breve, il racconto all’Adnkronos di Anna Fucile preside dell’Istituto comprensivo ‘Giovanni Cagliero’ e della scuola elementare ‘Gianni Rodari’ di Roma. 

“Abbiamo ricevuto, intorno alle 10,15, una mail – precisa la professoressa Fucile – nella quale si spacciavano come il ‘corpo delle guardie della rivoluzione islamica’ e sostenevano di aver lasciato un sacchetto di plastica contenente dell’esplosivo e che avrebbero fatto esplodere con un detonatore a distanza. E ancora, sostenevano che avrebbero ucciso o mutilato i sopravvissuti. Una mail dai toni molto forti, pesanti – continua -. Quindi ho predisposto un piano di emergenza e di evacuazione dei bambini e ho subito avvertito la polizia postale, il commissariato di zona e la polizia locale per avere la loro assistenza durante l’evacuazione. I bambini sono stati accompagnati nel vicino parco di villa Lais e poi ho avvertito i genitori, cercando di non spaventarli”.  

“Al momento, dai controlli effettuati da artificieri e cani esperti nella ricerca di esplosivi, non è emerso nulla – prosegue Fucile – e poi la stessa mail è stata inviata a 271 scuole italiane, nell’indirizzo vi era l’elenco di 271 scuole, 8 sono romane. Non ci si può comportare in questo modo, non si possono spaventare così le persone e creare disservizi così gravi. Hanno creato un caos terribile”. 

I casi di Roma non sono isolati. Tre allarmi bomba si sono verificati questa mattina anche in tre istituti scolastici genovesi che sono stati precauzionalmente evacuati. Nel dettaglio le segnalazioni sono arrivate nelle scuole San Teodoro in via Bologna, Duca degli Abruzzi in via Centurione e Staglieno in via Lodi dove stanno intervenendo cinofili e artificieri dei carabinieri, oltre ai vigili del fuoco. Gli allarmi bomba, da quanto si apprende, sono scattati in seguito a una mail pervenuta a diversi indirizzi, sia nel levante che nel ponente e nel centro cittadino. Sono in corso gli accertamenti e i controlli del caso, al momento sembra trattarsi di falsi allarmi. Altri allarmi simili si sono verificati in altre città italiane. 

cronaca

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