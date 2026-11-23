Futuro nazionale “arricchisce le sue competenze nazionali. Per incarico del generale Roberto Vannacci, il dottor Salvatore Gagliano – di Salerno, notissimo imprenditore turistico della costiera amalfitana – assume la guida del dipartimento Turismo e Demanio, con responsabilita’ su politiche turistiche, marittime, montane e ricreative, nella fase costituente del partito. L’incarico si inserisce nella direzione Economica affidata all’onorevole Antonio Rinaldi, con cui Gagliano si coordinera’. Un ulteriore tassello per dare struttura e specializzazione all’organizzazione”. E’ quanto dichiara il coordinatore nazionale di Futuro nazionale,â€¨Massimiliano Simoni.