Hamilton attacca Leclerc: "Mancanza di rispetto verso chi lavora in fabbrica" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Lazio da sola in vetta, ma il tifo si consuma nel dilemma: sostenere la squadra o continuare la protesta? Adnkronos in diretta da Ecomondo, sei appuntamenti live dalla fiera della transizione ecologica Hamilton attacca Leclerc: “Mancanza di rispetto verso chi lavora in fabbrica” Roma, evacuata scuola al Tuscolano. La preside: “Mail a 271 istituti italiani spacciandosi per gruppo guardie rivoluzione islamica” Cancro polmone a piccole cellule, nuovi dati positivi su immunoterapia serplulimab Aviaria, un morto in Usa: lavorava in un’azienda con bestiame infetto Lazio, partenza da sogno nonostante… gli infortuni: da Rovella a Gudmundsson, Gattuso può aspettare senza fretta Mamdani e la gag col sindaco di Roma Gualtieri: canta “Bella ciao” e promuove l’Opera di New York – Il VIDEO Cercasi aiutanti di Babbo Natale, oltre 160 richieste in tutta Italia Webuild: “Investimenti ferroviari finanziano opere per i cittadini e lavoro per la filiera” Addio a Nadia Santini, morta a 73 anni la prima chef donna italiana a ottenere le tre stelle Michelin Atp Parigi, Musetti supera Hurkacz e trova il numero 1 Zverev al secondo turno Lazio da sola in vetta, ma il tifo si consuma nel dilemma: sostenere la squadra o continuare la protesta? Adnkronos in diretta da Ecomondo, sei appuntamenti live dalla fiera della transizione ecologica Hamilton attacca Leclerc: “Mancanza di rispetto verso chi lavora in fabbrica” Roma, evacuata scuola al Tuscolano. La preside: “Mail a 271 istituti italiani spacciandosi per gruppo guardie rivoluzione islamica” Cancro polmone a piccole cellule, nuovi dati positivi su immunoterapia serplulimab Aviaria, un morto in Usa: lavorava in un’azienda con bestiame infetto Lazio, partenza da sogno nonostante… gli infortuni: da Rovella a Gudmundsson, Gattuso può aspettare senza fretta Mamdani e la gag col sindaco di Roma Gualtieri: canta “Bella ciao” e promuove l’Opera di New York – Il VIDEO Cercasi aiutanti di Babbo Natale, oltre 160 richieste in tutta Italia Webuild: “Investimenti ferroviari finanziano opere per i cittadini e lavoro per la filiera” Addio a Nadia Santini, morta a 73 anni la prima chef donna italiana a ottenere le tre stelle Michelin Atp Parigi, Musetti supera Hurkacz e trova il numero 1 Zverev al secondo turno
Ultim'ora Nazionale

Hamilton attacca Leclerc: “Mancanza di rispetto verso chi lavora in fabbrica”

  • Novembre 2, 2026
  • 0
  • 25
  • 2 Min Read
Hamilton attacca Leclerc: “Mancanza di rispetto verso chi lavora in fabbrica”

(Adnkronos) –
Lewis Hamilton non ci sta. E dopo il Gp del Messico, segnato dalle scintille al via con Charles Leclerc, non risparmia le critiche al compagno di squadra: “Abbiamo grandi problemi. Una lotta tra compagni è accettabile, a patto che non impedisca al team di ottenere il miglior risultato possibile” ha detto il sette volte campione del mondo al termine della gara, chiusa al secondo posto.  

Hamilton ha aggiunto: “Credo che l’interesse della squadra dovrebbe stare al primo posto. Ho perso una vittoria e la Ferrari punti per il secondo posto nel campionato costruttori. Questa è una mancanza di rispetto verso tutte le persone che lavorano in fabbrica. Ha 29 anni ormai, quindi non credo sia una questione di età, ma di mentalità. O vinco io o nessuno dei due e non dovrebbe essere così. A Silverstone avrei potuto fare il kamikaze, buttarlo fuori e farci perdere la vittoria. Invece ero felice per la squadra in quel momento”. 

Hamilton ha poi spiegato: “Eravamo primi e secondi alla curva 4, bastava mantenere le posizioni. In gara può succedere di tutto, ma quando il tuo compagno di squadra lavora contro di te e perdi posizioni in quel modo si fa dura. Ne parleremo, vedremo se questo cambierà qualcosa, ma di sicuro qualcosa deve cambiare”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025