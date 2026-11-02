Hamilton attacca Leclerc: “Mancanza di rispetto verso chi lavora in fabbrica”

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Lewis Hamilton non ci sta. E dopo il Gp del Messico, segnato dalle scintille al via con Charles Leclerc, non risparmia le critiche al compagno di squadra: “Abbiamo grandi problemi. Una lotta tra compagni è accettabile, a patto che non impedisca al team di ottenere il miglior risultato possibile” ha detto il sette volte campione del mondo al termine della gara, chiusa al secondo posto.

Hamilton ha aggiunto: “Credo che l’interesse della squadra dovrebbe stare al primo posto. Ho perso una vittoria e la Ferrari punti per il secondo posto nel campionato costruttori. Questa è una mancanza di rispetto verso tutte le persone che lavorano in fabbrica. Ha 29 anni ormai, quindi non credo sia una questione di età, ma di mentalità. O vinco io o nessuno dei due e non dovrebbe essere così. A Silverstone avrei potuto fare il kamikaze, buttarlo fuori e farci perdere la vittoria. Invece ero felice per la squadra in quel momento”.

Hamilton ha poi spiegato: “Eravamo primi e secondi alla curva 4, bastava mantenere le posizioni. In gara può succedere di tutto, ma quando il tuo compagno di squadra lavora contro di te e perdi posizioni in quel modo si fa dura. Ne parleremo, vedremo se questo cambierà qualcosa, ma di sicuro qualcosa deve cambiare”.

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