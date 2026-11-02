Lite per parcheggio di locale a Salerno, un ferito e un indagato

Una lite per questioni di viabilita’ e per i parcheggi, degenerata in violenza nella notte di Ognissanti, e’ finita nel sangue. E’ accaduto intorno alle 4 del mattino a Salerno, nell’area di sosta di un locale nei pressi del Castello Arechi, dove un uomo e’ stato raggiunto da una coltellata all’addome. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Le indagini hanno portato all’identificazione, anche grazie alle testimonianze delle persone presenti, di quello che per gli inquirenti e’ l’aggressore, che e’ stato rintracciato poche ore dopo. Secondo quanto ricostruito da investigatori e pm, l’aggressione e’ scaturita da un violento litigio per la viabilita’ e la gestione degli spazi di sosta. La vittima, colpita da un fendente, e’ stata portata all’ospedale Ruggi di Salerno, dove e’ ricoverata con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La posizione dell’indagato e’, invece, al vaglio della magistratura.