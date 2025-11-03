Rockstar Games licenzia decine di dipendenti a pochi mesi da GTA VI - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ascolti tv, Màkari 4 su Rai1 vince prime time di domenica
Conservatorio Montevergine: una ricostruzione finta, forse vera
Nepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari
Shein e le bambole sessuali dall’aspetto infantile, la minaccia della Francia dopo la denuncia
Tecnologia

Rockstar Games licenzia decine di dipendenti a pochi mesi da GTA VI

  • Novembre 3, 2025
  • 0
  • 36
  • 2 Min Read
Rockstar Games licenzia decine di dipendenti a pochi mesi da GTA VI

(Adnkronos) – Rockstar Games, lo studio dietro Grand Theft Auto VI, avrebbe licenziato tra i 30 e i 40 dipendenti tra Regno Unito e Canada, secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato dall’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). Tutti i lavoratori coinvolti, sostiene il sindacato, erano iscritti o stavano tentando di organizzare un’unione interna attraverso un canale Discord privato. Il presidente dell’IWGB, Alex Marshall, ha definito l’azione di Rockstar “l’atto di repressione sindacale più palese e spietato nella storia dell’industria videoludica”, accusando l’azienda di “disprezzo flagrante per la legge e per la vita dei lavoratori che generano miliardi di profitti”. “Nonostante questo attacco calcolato ai lavoratori che cercano una voce collettiva e condizioni migliori,” ha dichiarato Marshall, “il sindacato di Rockstar non si farà intimidire. Continueremo a organizzarci per rispetto e condizioni eque, mentre i nostri membri mettono impegno e creatività in giochi amati da milioni di persone.” L’IWGB ha inoltre annunciato l’intenzione di intraprendere tutte le azioni legali possibili per chiedere il reintegro dei dipendenti licenziati. Dall’altra parte, Take-Two Interactive, società madre di Rockstar, ha risposto attraverso Alan Lewis, responsabile globale della comunicazione aziendale, sostenendo che i licenziamenti siano stati effettuati “per grave cattiva condotta, e per nessun altro motivo”. “Puntiamo a creare i migliori prodotti di intrattenimento del mondo offrendo ai nostri team creativi ambienti positivi e opportunità di crescita,” ha spiegato Lewis. “La nostra cultura si basa su collaborazione, eccellenza e gentilezza. Sosteniamo pienamente le decisioni e gli obiettivi di Rockstar Games.” Le tensioni arrivano in un momento particolarmente delicato per lo studio: Grand Theft Auto VI, inizialmente previsto per l’autunno 2025, è stato posticipato al 26 maggio 2026. Rockstar ha motivato il rinvio spiegando che “serve più tempo per raggiungere il livello di qualità che i fan si aspettano e meritano”. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Tecnologia

Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024:

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501)

agest.it
Maggio 6, 2025
Tecnologia

Asus ROG Ally 2 e la sua

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano

(Adnkronos) – Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Netflix si rifà il look su smart

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante

agest.it
Maggio 7, 2025