Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

  • Novembre 3, 2025
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

(Adnkronos) – Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti. La donna è stata soccorsa dal personale Areu 118 e trasferita in ospedale. 
