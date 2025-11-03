Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

(Adnkronos) – Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti. La donna è stata soccorsa dal personale Areu 118 e trasferita in ospedale.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)