Rocco Hunt, studio di registrazione a Salerno. De Luca: «Insieme progetti per i giovani» - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Sangiuliano e Pelliccia: Rogo ecoballe nel Napoletano, Sangiuliano: sinistra responsabile
Ranucci, Lavitola: «Ho fatto tutto per proteggerlo da un attentato»
Palinuro, malore in spiaggi: 35enne di Buonabitacolo perde la vita
Rocco Hunt, studio di registrazione a Salerno. De Luca: «Insieme progetti per i giovani»
Spettacolo e Cultura Musica

Rocco Hunt, studio di registrazione a Salerno. De Luca: «Insieme progetti per i giovani»

  • Settembre 7, 2026
  • 0
  • 127
  • 1 Min Read
Rocco Hunt, studio di registrazione a Salerno. De Luca: «Insieme progetti per i giovani»

Un nuovo studio di registrazione nella zona orientale di Salerno e una possibile collaborazione per realizzare iniziative dedicate alle nuove generazioni. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra il sindaco Vincenzo De Luca e il rapper salernitano Rocco Hunt.

A darne notizia è stato il primo cittadino attraverso i propri canali social, sui quali ha pubblicato anche alcune immagini dell’incontro.

«Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare Rocco Hunt, che mi ha invitato a visitare il suo nuovo studio di registrazione nella zona orientale della città», ha dichiarato De Luca.

La struttura, secondo quanto riferito dal sindaco, dispone delle più moderne tecnologie musicali ed è stata pensata anche come spazio da mettere a disposizione di altri artisti e professionisti del settore.

«Si tratta di uno studio all’avanguardia, che Rocco ha voluto aprire anche ai suoi colleghi», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando il valore dell’iniziativa per il panorama culturale e musicale salernitano.

L’incontro potrebbe rappresentare il punto di partenza per una collaborazione tra l’artista e l’Amministrazione comunale. «Nei prossimi mesi avremo certamente ulteriori occasioni per sviluppare insieme progetti e iniziative rivolti, in particolare, ai giovani di Salerno», ha concluso De Luca.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Tommaso D'Angelo
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012