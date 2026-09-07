Rocco Hunt, studio di registrazione a Salerno. De Luca: «Insieme progetti per i giovani»

Un nuovo studio di registrazione nella zona orientale di Salerno e una possibile collaborazione per realizzare iniziative dedicate alle nuove generazioni. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra il sindaco Vincenzo De Luca e il rapper salernitano Rocco Hunt.

A darne notizia è stato il primo cittadino attraverso i propri canali social, sui quali ha pubblicato anche alcune immagini dell’incontro.

«Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare Rocco Hunt, che mi ha invitato a visitare il suo nuovo studio di registrazione nella zona orientale della città», ha dichiarato De Luca.

La struttura, secondo quanto riferito dal sindaco, dispone delle più moderne tecnologie musicali ed è stata pensata anche come spazio da mettere a disposizione di altri artisti e professionisti del settore.

«Si tratta di uno studio all’avanguardia, che Rocco ha voluto aprire anche ai suoi colleghi», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando il valore dell’iniziativa per il panorama culturale e musicale salernitano.

L’incontro potrebbe rappresentare il punto di partenza per una collaborazione tra l’artista e l’Amministrazione comunale. «Nei prossimi mesi avremo certamente ulteriori occasioni per sviluppare insieme progetti e iniziative rivolti, in particolare, ai giovani di Salerno», ha concluso De Luca.