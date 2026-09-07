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Palinuro, malore in spiaggi: 35enne di Buonabitacolo perde la vita

  • Settembre 7, 2026
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Palinuro, malore in spiaggi: 35enne di Buonabitacolo perde la vita

Tragica scomparsa di Lorenzo Fortunato, 35 anni, originario di Buonabitacolo e residente a Sanza, avvenuta nel pomeriggio di domenica 6 settembre 2026.

  • La dinamica: Lorenzo si trovava sulla spiaggia delle Saline a Palinuro (nei pressi del lido Sunset Beach) per una giornata al mare insieme alla moglie Nicolina e ai loro due figli piccoli. Mentre era in acqua, è stato colto da un malore improvviso.

  • I soccorsi: L’allarme è scattato immediatamente. Il personale dello stabilimento balneare, alcuni bagnanti (tra cui una dottoressa presente sul posto) e successivamente i sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, anche con l’ausilio di un defibrillatore, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

  • Gli accertamenti: La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri per l’esame esterno disposto dall’autorità giudiziaria, che servirà a chiarire l’esatta causa del decesso.

  • L’impatto nella comunità: Lorenzo era molto conosciuto nella zona del Vallo di Diano e del Cilento, anche per il suo passato sportivo da portiere nella squadra di calcio locale (Sanzese). La tra

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