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Roccadaspide, tragedia nei campi: perde la vita un 52enne

  • Ottobre 18, 2026
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Roccadaspide, tragedia nei campi: perde la vita un 52enne

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio in un’area rurale del comune di Roccadaspide. Per cause ancora in corso di accertamento, un agricoltore 52enne del posto, mentre lavorava nei campi, sarebbe finito sotto al trattore che stava utilizzando. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, luomo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre effettuava una manovra in pendenza. Il trattore si è ribaltato, schiacciandolo.

Il tutto è accaduto sotto gli occhi del fratello che ha assistito alla tragedia. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. In zona è stato fatto atterrare anche un elisoccorso ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che sono al lavoro per appurare nel dettaglio quanto accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Dolore nel piccolo comune cilentano dove la notizia della tragedia si è rapidamente diffusa, lasciando sgomenti quanti conoscevano il 52enne

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