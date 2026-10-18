Aggredirono l’autista del bus, condannati madre e figlio

Un richiamo per l’assenza della mascherina si trasformò in un’aggressione all’autista di un autobus di linea: per quell’episodio, avvenuto il 3 agosto 2022 a Nocera Inferiore, il Gup ha condannato una madre a sette mesi e dieci giorni e il figlio a otto mesi di reclusione, con pena sospesa e lavori di pubblica utilità per sei mesi. Secondo l’accusa, i due minacciarono di morte il conducente, colpendolo e spintonandolo ripetutamente mentre il mezzo della Linea 79, diretto a Sarno, percorreva via Nicola Bruni Grimaldi.

La corsa venne interrotta e furono allertate le forze dell’ordine. Contestate resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio; la donna è stata assolta dall’accusa di danneggiamento, derubricata in tentativo.