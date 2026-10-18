Aggredirono l’autista del bus, condannati madre e figlio - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

P. De Luca, ‘pronti per la sfida di governo con Elly Schlein’
Roccadaspide, tragedia nei campi: perde la vita un 52enne
Aggredirono l’autista del bus, condannati madre e figlio
La tragedia di Bordighera: quando l’indifferenza uccide l’innocenza
Cronaca

Aggredirono l’autista del bus, condannati madre e figlio

  • Ottobre 18, 2026
  • 0
  • 83
  • 1 Min Read
Aggredirono l’autista del bus, condannati madre e figlio

Un richiamo per l’assenza della mascherina si trasformò in un’aggressione all’autista di un autobus di linea: per quell’episodio, avvenuto il 3 agosto 2022 a Nocera Inferiore, il Gup ha condannato una madre a sette mesi e dieci giorni e il figlio a otto mesi di reclusione, con pena sospesa e lavori di pubblica utilità per sei mesi. Secondo l’accusa, i due minacciarono di morte il conducente, colpendolo e spintonandolo ripetutamente mentre il mezzo della Linea 79, diretto a Sarno, percorreva via Nicola Bruni Grimaldi.

La corsa venne interrotta e furono allertate le forze dell’ordine. Contestate resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio; la donna è stata assolta dall’accusa di danneggiamento, derubricata in tentativo.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012