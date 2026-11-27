di Olga Chieffi

Salire su un piccolo palco a otto o nove anni con un tamburo, un flauto dolce, uno xilofono o un violino di misura ridotta, non è mai una gara di virtuosismo, bensì la prima lezione concreta di ascolto reciproco e di cittadinanza attiva. Troppo spesso l’educazione musicale nella scuola viene ridotta a nozioni teoriche o a esecuzioni solitarie in cui l’errore pesa come una colpa, mentre la forza educativa della musica nasce proprio quando un gruppo di bambine e bambini affronta brani essenziali, costruiti su misura per le loro mani e per la loro capacità di attenzione. Un repertorio semplice, ritmicamente chiaro e armonicamente accessibile permetterà a ciascuno di trovare subito il proprio posto dentro l’insieme, trasformando l’emozione del pubblico in energia condivisa, anziché in ansia da prestazione. Quando una formazione scolastica suona una melodia breve, un ostinato ritmico o un canone a più voci, il singolo strumento non copre l’altro ma lo sostiene, insegnando che il risultato finale dipende dalla pazienza di attendere il proprio ingresso, dalla capacità di riallinearsi dopo una distrazione e dalla gioia di costruire qualcosa di bello soltanto insieme. Far esibire i ragazzi sin dalle elementari in contesti raccolti, come una palestra d’istituto, un cortile o una sala civica, significa inoltre normalizzare il gesto artistico e renderlo familiare, abbattendo quel timore reverenziale verso il palco che in età adulta blocca tante potenzialità espressive. E’ questa l’essenza di “Sinfonie in Salone- Il suono della Gioventù”, che dopo le prime due edizioni di grande successo, ritorna a “Fare” musica “giocando” con le note, nel cuore civico della Città, dove si è scritta la Storia anche artistica di una nazione. Il nuovo cartellone è stato presentato, dalla già consigliera Antonia Willburger, ideatrice e direttrice artistica del progetto, alla presenza di Arturo Iannelli, presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione e di Vitalba Casadio, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Monterisi-Don Milani” — scuola capofila della rete provinciale SMIM (Scuole Medie a Indirizzo Musicale). “Questa iniziativa nasce già qualche anno fa all’interno della Commissione Cultura – ha dichiarato il Presidente della Commissione Cultura Arturo Iannelli – voluta dall’allora consigliera comunale e membro della Commissione Cultura Antonia Willburger e dalla professoressa Vitalba Casadio, dirigente scolastica della scuola media “Monterisi – Don Milani” nonché responsabile della rete provinciale delle scuole medie a indirizzo musicale. Credo che sia un’iniziativa splendida: abbiamo visto l’effetto che sortisce, con grande partecipazione, nella cornice del Salone dei Marmi, che credo non abbia bisogno di alcuna presentazione. È la musica portata a Palazzo di Città, quindi nella casa dei cittadini. Speriamo che anche quest’anno possa avere lo stesso successo delle edizioni precedenti”. “Abbiamo voluto che tutti potessero partecipare – ha continuato la Dirigente della Monterisi-Don Milani Vitalba Casadio – È stata un’attività molto gradita perché in questi due anni abbiamo raccolto il consenso delle famiglie, ma anche proprio dei ragazzi, che partecipano entusiasti. Il valore dell’educazione musicale e del fare musica — più che dell’educazione in sé — è enorme dal mio punto di vista, e noi ci crediamo tanto. La musica è l’ “insieme”.Oggi si parla tanto del disagio dei ragazzi, della preadolescenza un po’ complicata, di questa fragilità che manifestano anche attraverso comportamenti aggressivi o violenti. Ecco, la musica è una risposta perché li mette in una condizione di esercizio naturale di educazione civica, di rispetto dell’uno verso l’altro, di capire come stare insieme nel modo più adeguato, più rispettoso e tollerante delle diversità, perché ogni strumento ha una sua diversa cifra, ma l’armonia è creata da tutti gli strumenti, e questa è la grande lezione. Cos’è che ci è piaciuto moltissimo? Pensare di fare naturalmente questo esercizio come educazione civica nel luogo che rappresenta il Palazzo di Città, il Salone dei Marmi, quindi il posto per eccellenza in cui si è cittadini a 360 gradi, per un’attività che durerà praticamente l’intero anno scolastico: iniziamo il 1° dicembre con la scuola “Monterisi – Don Milani” e finiamo il 3 maggio con l’Istituto Comprensivo “Tasso”, e in mezzo ci saranno tante date con tutte le scuole del Comune di Salerno”. “La prospettiva qui delineata – ha concluso l’ideatrice del progetto Antonia Willburger – recupera il senso più profondo e autentico del modello venezuelano: non una semplice prassi didattica, ma una vera e propria architettura civile e sociale. Avviare l’ensemble e la pratica orchestrale o cameristica già nell’infanzia trasforma lo studio musicale in uno spazio condiviso, dove l’ascolto reciproco, la disciplina collettiva e la gioia del risultato comune diventano linguaggi di riscatto morale, coesione e inclusione reale, restituendo ai giovani luoghi simbolici e prestigiosi della città che diventa un atto di riconoscimento culturale, per la loro voce ha valore pubblico e merita ascolto. ποιέω e giocare sono due termini che racchiudono il mondo intero, anche scolastico, dove il termine greco ha la stessa radice per fare e per poesia e il “Gioco”. Noi tutti insieme ai musicisti, agli artisti ci porremo in viaggio alla ricerca della Gioia, joie, che è in connessione con gaudium e che a sua volta proviene da getheo (gioire)e si compone del ghe della terra e del theo brillare, ma anche del muoversi, rapidamente. La gioia, però, ha anche la stessa radice di giocare, mentre la terra di γιγνώσκω, quindi di suonare e recitare, conoscere e imparare, se intendiamo giocare come “play” e il cerchio si chiuderà. Il cartellone degli strumentisti in erba verrà inaugurato il primo dicembre dall’I.C.Monterisi – Don Milani della dirigente dalla dirigente Vitalba Casadio, con “Tutti i colori della musica, quindi, il 14 dicembre le note sotto l’albero dell’ I.C. Ogliara-Giovi, di Cristina Sorgente, mentre l’anno musicale in comune, sarà chiuso dall’ I.C. Vicinanza-Pirro, diretto da Gabriella Rega, il 21 dicembre con InCanto di Natale. La corazzata del Liceo Musicale Alfano I guidato da Elisabetta Barone, inaugurerà, invece, il nuovo anno, l’11 gennaio, con Vie d’archi, un viaggio sulle corde della musica, continuando il 18 gennaio con l’Alfano-Quasimodo di Filomena Scarano che proporrà “Quasi in Musica”. Gennaio sarà sigillato il 25 dall’I.C. Medaglie d’Oro del dirigente Emilio Costabile, con “La nostra storia in musica”, per poi riprendere a marzo, il 15 con l’istituto Rita Levi Montalcini, presieduto da Angela Di Donato, che proporrà “Cuori d’oro”. Ben quattro i lunedì d’aprile in musica con I.C. Calcedonia- S. Tommaso di Anna Martulano, in “Armonie di primavera”, il 5, mentre il 19, sarà protagonista la formazione dell’ I.C. Giovanni Paolo II, diretto da Rosaria Napoliello, con “Sinfonia d’aprile”, ascolteremo, poi, il 26 aprile l’I.C. Barra-Mari di Maria Chiumiento, con “Il suono delle emozioni”. Chiusura, il 3 maggio con l’I.C. T.Tasso condotto da Alessandra Viola, che eseguirà un programma dal titolo “Sulle ali della Musica”. Questa visione del “fare” musica, trova una risonanza profonda nel modello del Sistema ideato in Venezuela da José Antonio Abreu, che ha dimostrato come l’ensemble e la pratica orchestrale, condivisa fin dall’infanzia, siano strumenti potenti di riscatto umano, coesione e crescita civile ben prima che di specializzazione tecnica. In questa stessa prospettiva risuona la lezione di Riccardo Muti, che guarda all’orchestra come a una comunità viva e a una metafora della famiglia e della società, dove si tiene conto della dimensione sociale, culturale e umana di ciascuno e dove il contrappunto insegna a convivere senza annullarsi. È una musica salvifica non perché prometta facili miracoli o fughe dalla realtà, che bensì educa alla responsabilità verso l’altro, trasforma l’isolamento in appartenenza e restituisce dignità e voce anche ai più fragili. L’essenzialità del brano non impoverisce l’esperienza, anzi la rende autentica e inclusiva: chi muove i primi passi su una percussione o su una tastiera sperimenta fin da subito la soddisfazione di un suono compiuto, mentre i compagni imparano a guardare il direttore o il collega di leggio per restare uniti. Investire in formazioni musicali giovanili, fondate su partiture su misura significa regalare ai più piccoli autostima, disciplina naturale e un linguaggio universale che unisce voci diverse in un unico respiro.