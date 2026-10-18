P. De Luca, ‘pronti per la sfida di governo con Elly Schlein’

“Oggi una straordinaria partecipazione all’Assemblea nazionale del Partito Democratico. Abbiamo deliberato il rinvio del congresso dopo le prossime elezioni politiche. E abbiamo votato la candidatura unica di Elly Schlein alle Primarie per la leadership della coalizione se si ricorrerà a questo strumento di democrazia, di cui non dobbiamo avere paura, per definire chi guiderà l’intero centro sinistra verso Palazzo Chigi”. Così il deputato dem Piero De Luca, attuale segretario del partito in Campania. “Il Pd è compatto, coeso, determinato a costruire, insieme all’alleanza progressista, l’alternativa di Governo alla destra – sottolinea -. Mettiamo al centro del nostro programma per il Paese alcuni temi decisivi: lavoro, sanità, scuola, sicurezza, casa, giovani, sviluppo sostenibile e unità nazionale. Per dare risposte concrete alle difficoltà delle nostre famiglie, per dare speranza, per dare protezione economica e sociale alle nostre comunità. Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme!”