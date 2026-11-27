Salerno ha un appuntamento con se stessa. Il 7 dicembre, quando le luci si accenderanno contemporaneamente sui balconi dalla zona orientale fino al centro cittadino, non sarà soltanto il Natale a farsi più vicino. Sarà una città intera a ritrovarsi dentro un gesto semplice, capace di attraversare quartieri, case e generazioni. Torna IlluminiAMO Salerno, l’iniziativa ideata da Pippo Pelo durante la pandemia, quando le strade erano più silenziose e le tradizionali Luci d’Artista non potevano rappresentare, da sole, quel desiderio di vicinanza di cui tutti sentivano il bisogno. Nata quasi per necessità, l’idea ha saputo andare oltre il tempo che l’aveva generata, conquistando un posto speciale nelle abitudini natalizie dei salernitani. Oggi non è più soltanto una risposta a un momento difficile, ma un appuntamento che si rinnova perché c’è una comunità che continua a riconoscersi in quella partecipazione. Domenica 7 dicembre sarà ancora una volta la città a diventare protagonista. Dai balconi della zona orientale fino al cuore di Salerno, le luci si accenderanno nello stesso momento, componendo una scenografia che nessun allestimento potrebbe riprodurre allo stesso modo: perché ogni punto luminoso racconta una casa, una famiglia, una scelta di partecipare. Non c’è un palco da raggiungere né un biglietto da acquistare. Basta affacciarsi, accendere le proprie luci e sentirsi parte di qualcosa che riguarda tutti. «La cosa che mi emoziona di più è pensare che, a distanza di anni, ci siano famiglie che aspettano questo momento, preparano il balcone, coinvolgono i bambini, si organizzano con i vicini. All’inizio avevamo immaginato un modo per non sentirci lontani, oggi abbiamo scoperto che quella distanza si può accorciare anche quando non c’è più un’emergenza. IlluminiAMO è diventato un appuntamento che non appartiene a chi lo ha ideato, ma a chi ogni anno sceglie di esserci. Io posso dare il via all’accensione, ma il bello è che nessuno può accendere la città da solo: servono tutti i suoi balconi», racconta Pippo Pelo. E se le luci sono il segno più riconoscibile di questa festa collettiva, la musica ne è diventata negli anni l’altra anima. Torna infatti anche il concerto del Coro Pop diretto da Taisa Demarchi e Ciro Caravano dei Neri per Caso dai ballatoi di via Velia, uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici di IlluminiAMO Salerno. Le voci dei coristi, affacciati ai balconi dello storico palazzo, si intrecceranno con quelle di chi assisterà dal basso, in una dimensione musicale senza palcoscenico tradizionale e senza la necessità di amplificare le emozioni. Il repertorio, come nelle precedenti edizioni, non si limiterà alle canzoni natalizie: spazio anche ai grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati attraverso le armonie e gli arrangiamenti vocali del gruppo. Una formula che negli anni ha regalato anche una piccola sorpresa diventata virale. Tra i brani eseguiti dal Coro Pop c’è stata «Albachiara» di Vasco Rossi, in una versione a cappella che ha raggiunto proprio il rocker di Zocca. Il video dell’esibizione è stato condiviso sui suoi canali social, accompagnato da un entusiasta «Fantastico!». Un riconoscimento arrivato da uno dei protagonisti più amati della musica italiana, ma soprattutto la dimostrazione di quanto una performance nata tra i balconi di Salerno possa parlare un linguaggio universale. Dalle luci alla musica, IlluminiAMO Salerno continua così a scrivere una storia che non ha bisogno di grandi scenografie per lasciare il segno. Le sue quinte sono le case, i protagonisti sono i cittadini e il suo palcoscenico è una città che, per una sera, sceglie di raccontarsi attraverso ciò che ha di più prezioso: le persone che la abitano.