Francesco De Pisapia

CAVESE-SCAFATESE 3-3

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Personeni (dal 31’st Alberti), Peretti, Fiordaliso; Diarrassouba (dal 25’st Nunziata), Visconti, Maiolo (dal 12’st Esposito G.), Macchi (dal 12′ st Sava); Orlando; Fella (dal 1’st Minaj), Fusco. A disposizione: Juwer, Bertini, Asiatico, Severino, Fiorin, D’Amore, Acerbo. All.: Cristiano Masitto

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Guerra (dal 1’st Novella), Scognamiglio, Suhs, Ferrara; Brunet, Proia (dal 40’st De Chiara), Toscano; Dambros, Volpicelli (dal 36’st Bacchetti), Emmausso. A disposizione: Lamberti, Esposito Al., Ortisi, Convitto, Palmieri, Molinaro, Terribili, De Michele, Santarpia. All.: Michele Facciolo

ARBITRO: sig. Davide Galiffi di Alghero (Mateo Sadikaj di Mestre e Luca Capriuolo di Bari). IV° ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce. Operatore FVS: Alessandro Marchese di Napoli.

MARCATORI: 16’pt e 44’st (rig.) Orlando (C); 40′ pt e 27′ st Volpicelli (S); 11′ st Brunet (S); 15′ st Minaj (C)

NOTE: serata serena ma umida; terreno di gioco in perfette condizioni. Spettatori 3.500 circa (con 500 tifosi ospiti). Ammoniti: al 30′ pt Guerra (S); al 34′ st Emmausso (S); al 35′ st Novella (S); al 42′ st Brunet (S). Angoli 9 a 1 per la Scafatese. Recuperi: 1′ pt; 5′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – Pareggio pirotecnico e sostanzialmente giusto al “Lamberti” tra Cavese e Scafatese che hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo sia in campo che sugli spalti con la massima correttezza. Ci sono state varie fasi del match a favore sia dell’una che dell’altra squadra e ciò ha favorito l’equilibrio della gara. Mister Masitto non recupera ancora Maffucci e Ponziglione, oltre a Cionek ed Awua, per cui le scelte risultano obbligate soprattutto nel pacchetto arretrato, mentre in avanti c’è Fella per Minaj dal primo minuto e modulo confermato con il 3-4-1-2. Sull’altra sponda il tecnico Facciolo inserisce Proia dal primo minuto variando assetto tattico con tre centrocampisti anzichè giocare con i due mediani bassi. Subito Cavese aggressiva con un tiro al 4′ di Maiolo che sorvola la traversa di non molto. Dieci minuti più tardi discesa a destra di Diarrassouba che serve Orlando il cui sinistro dal limite impegna a terra l’estremo difensore canarino. Ma due minuti dopo Orlando sblocca la gara. Il centrocampista è lesto ad anticipare Toscano che cercava di disimpegnarsi e dal limite dell’area di rigore sinistra lascia partire un diagonale con il sinistro al “fulmicotone” che s’insacca quasi all’incrocio dei pali alle spalle di Forte. La Scafatese che fino a quel momento aveva dato l’impressione di poter reggere alle sfuriate metelliane accusa il colpo e riesce ad abbozzare una reazione nel solo tiro dalla distanza al 24′ con Emmausso che termina alle stelle. Poi d’improvviso, i canarini salgono in cattedra complice anche forse un appagamento da parte della Cavese e la ghiotta occasione per pareggiare capita al minuto 27′: su traversone dalla destra, Boffelli respinge male ed Emmausso conclude a rete con Fiordaliso che respinge quasi sulla linea di porta; poi, la sfera termina sui piedi di Proia che da due passi manda con il destro clamorosamente fuori. Nemmeno cento venti secondi e su angolo dalla sinistra, Toscano, approfittando di un liscio di Maiolo, calcia dal limite sfiorando il montante. E’ una fase in cui i metelliani soffrono la pressione dei gialli che riescono anche grazie alla fisicità a schiacciare gli aquilotti nella propria metà campo. E così i canarini riescono a raggiungere il pari a pochi minuti dal termine. Corre il 40′ e Fiordaliso commette fallo su Volpicelli. Lo stesso attaccante dai venticinque metri s’incarica della battuta della punizione ed il pallone, che prende una strana traiettoria, inganna il portiere aquilotto. Non paga, la Scafatese tenta addirittura di portarsi in vantaggio ed allo scadere il destro di Emmausso pescato da un millimetrico cross di Guerra dalla destra termina non molto distante dal palo alla destra di Boffelli.

Si ritorna in campo ma non con gli stessi undici perchè tra i blufoncè c’è Minaj per Fella mentre per gli ospiti c’è Novella per Guerra. Al 50′ Volpicelli ci prova dalla distanza ma la sfera termina sul fondo. Al 56′ la Scafatese trova il vantaggio. Da angolo Volpicelli serve al centro dove al volo svirgola la conclusione che si trasforma in un assist per Brunet che riesce a girarla nell’angolo alla sinistra di Boffelli. Subito un doppio cambio per gli aquilotti con gli ingressi di Esposito Gianluca e Sava. La Cavese si desta dal torpore e trova il pari. Dalla destra Personemi da rimessa laterale riesce a servire al centro dell’area dove Minaj di testa in torsione colpisce il palo alla destra del portiere e la palla ritorna tra i piedi dell’attaccante che è lesto a ribadirla in rete. La gara si fa più vivace. Al 70′ ancora pericolosa la Scafatese su calcio piazzato con Emmausso che impegna Boffelli che riesce a respingere. E’ la serata di Volpicelli però che due minuti dopo trova il sinistro vincente su una corta respinta di Fiordaliso di testa all’interno dell’area di rigore. Mister Masitto a questo punto si gioca il tutto per tutto con l’ingresso di Alberti per il buon debuttante Pernoneni (classe 2007) passando al 3-4-3 ed al 78′ Minaj con il sinistro a giro sfiora la traversa. Prova il forcing finale la Cavese dovendo però scoprirsi Al 42′ su angolo di Orlando, Brunet commette fallo su Peretti e l’arbitro concede la massima punizione. La Scafatese si gioca la card all’FVS ma l’arbitro conferma la scelta di campo. Glaciale Orlando che dagli undici metri spiazza Forte. Brivido nel finale con Boffelli che salva su Dambros. Termina così una gara piena d’emozioni.