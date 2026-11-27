Tra i temi della ventunesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, in corso ad Arezzo Fiere e Congressi fino al 27 novembre, c’è anche il modo in cui le strutture sanitarie gestiscono il rischio di responsabilità civile. Ne ha parlato Angelo Coviello, amministratore delegato di IGB Broker, società del gruppo Consulbroker, nella relazione «Tra autoritenzione e copertura assicurativa: a che punto siamo e dove dovremmo essere». L’intervento era dedicato all’articolo 10 della Legge 24 del 2017, che obbliga le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, a stipulare una polizza o ad adottare altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera. «La questione non è soltanto giuridica o assicurativa. È una questione di organizzazione del Servizio sanitario, di sostenibilità economica, di tutela del patrimonio pubblico e, soprattutto, di garanzia per il cittadino che subisce un danno», ha spiegato Coviello, che ha sintetizzato così il principio di partenza: «Il rischio sanitario non scompare quando una struttura decide di non assicurarsi. Semplicemente, cambia il soggetto che lo sostiene e lo gestisce». La legge non impone soltanto la strada assicurativa: lascia alle strutture la possibilità di trattenere il rischio. Il Decreto ministeriale 232 del 15 dicembre 2023, in vigore dal 16 marzo 2024, ha poi fissato i requisiti minimi delle polizze e le condizioni di operatività delle misure alternative. Tra queste c’è l’obbligo, per chi sceglie l’autoritenzione, di costituire fondi rischi e fondi di riserva per i sinistri denunciati. «L’autoritenzione non è una soluzione priva di costi o di responsabilità», ha osservato Coviello. «È un modello che richiede capacità di valutazione attuariale, adeguati accantonamenti, personale specializzato, procedure di gestione e controllo costante della sinistrosità». A livello nazionale non c’è un modello prevalente. La relazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di AGENAS, aggiornata al 2025, riguarda le 1.023 strutture di ricovero per acuti che hanno partecipato alla rilevazione, su 1.323 censite. Di queste, il 36% ricorre alla sola copertura assicurativa, il 33% alla sola autoritenzione e il 28% a una gestione mista, mentre il 3% non dichiara nessuna delle due forme. Il Bollettino statistico IVASS pubblicato nel 2026, riferito all’esercizio 2024, rileva che gli accantonamenti delle strutture sanitarie pubbliche ai fondi di ritenzione sono quasi il doppio dei premi pagati per le coperture assicurative. Per Coviello il confronto tra i due modelli non si può ridurre al rapporto tra premi e risarcimenti. Un’azienda che trattiene il rischio deve stimare correttamente i sinistri, compresi quelli che emergono o vengono liquidati a distanza di anni. Deve anche costituire fondi adeguati all’esposizione reale e gestire i sinistri in modo professionale, dalla valutazione medico-legale alla difesa in giudizio. A questo si aggiungono la volatilità finanziaria legata ai singoli eventi gravi e le responsabilità amministrative e contabili sull’impiego delle risorse pubbliche. «Non sto sostenendo che l’autoritenzione sia illegittima o che sia sempre economicamente svantaggiosa. Sto dicendo che essa trasferisce sull’azienda sanitaria un insieme di oneri e responsabilità che non possono essere sottovalutati», ha precisato. Coviello ha poi richiamato l’esperienza della Regione Toscana. Dopo molti anni di gestione diretta del rischio, la Regione ha commissionato approfondimenti tecnici e sta valutando il ricorso al mercato assicurativo, anche con un modello misto. Nelle deliberazioni n. 96 e n. 164 del 2026, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha segnalato criticità nella stima del rischio, nella congruità degli accantonamenti e nelle modalità di copertura dei sinistri, senza mettere in discussione la legittimità dell’autoritenzione. «Trattenere il rischio significa assumersi anche la responsabilità di gestirlo correttamente, sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo», ha commentato Coviello. In Campania, invece, la maggior parte delle aziende sanitarie ha scelto la copertura assicurativa, che nei casi di copertura integrale non prevede franchigie e scoperti. Secondo Coviello il vantaggio non sta solo nel trasferire l’onere economico dei risarcimenti. Conta anche poter affidare la gestione dei sinistri a un soggetto specializzato e programmare il costo del rischio attraverso un premio definito per tutta la durata, di norma pluriennale, dell’appalto. A condizione, ha avvertito, che premio, massimali e garanzie siano coerenti con il rischio effettivo: «Non basta acquistare una polizza: occorre acquistare una copertura adeguata». Nelle conclusioni Coviello ha invitato a superare la contrapposizione ideologica tra assicurazione e autoritenzione. Secondo lui la domanda da porsi è quale quota di rischio un’azienda sanitaria possa trattenere in modo ragionevole e quale debba invece trasferire a soggetti specializzati. Per rispondere bisogna tenere conto delle dimensioni dell’azienda, della sua capacità finanziaria, della frequenza e della gravità dei sinistri e delle competenze interne. Per molte strutture pubbliche, ha osservato, il trasferimento assicurativo integrale rappresenta una soluzione di particolare interesse, quando è economicamente sostenibile e negoziato correttamente. Resta comunque fermo lo scopo della Legge Gelli-Bianco: garantire la sicurezza delle cure e la tutela della persona assistita.